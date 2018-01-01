На Волині тиждень шукають хлопця, який не повернувся з дискотеки
Сьогодні, 14:55
Поліція досі розшукує уродженця села Житані Володимир-Волинського району.
Нагадаємо, 19-річний Олександр Примак 8 грудня о 19.00 пішов на дискотеку у бар “Влада”, що у селі Селець, і не повернувся.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Олександра, прохання повідомити за номерами 093 194 17 95 або 102.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинської поліції повідомили, що питання пошуку хлопця досі актуальне. Розшуки тривають.
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Нагадаємо, 19-річний Олександр Примак 8 грудня о 19.00 пішов на дискотеку у бар “Влада”, що у селі Селець, і не повернувся.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Олександра, прохання повідомити за номерами 093 194 17 95 або 102.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі волинської поліції повідомили, що питання пошуку хлопця досі актуальне. Розшуки тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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