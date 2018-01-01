Загинула 9-річна дівчинка, яку під Луцьком на переході збило авто. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Дитина, яку на "зебрі" у селі Піддубці збило авто, загинула.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі волинських патрульних.
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За її словами, дівчинка віком 9 років переходила дорогу у встановленому місці. Водій автівки Volkswagen Passat наїхав на дитину.
Медики констатували смерть дитини на місці аварії.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі волинських патрульних.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Біля Луцька на переході збили дитину
За її словами, дівчинка віком 9 років переходила дорогу у встановленому місці. Водій автівки Volkswagen Passat наїхав на дитину.
Медики констатували смерть дитини на місці аварії.
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