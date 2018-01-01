Загинула 9-річна дівчинка, яку під Луцьком на переході збило авто. ФОТО





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі волинських патрульних.



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За її словами, дівчинка віком 9 років переходила дорогу у встановленому місці. Водій автівки Volkswagen Passat наїхав на дитину.



Медики констатували смерть дитини на місці аварії.



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