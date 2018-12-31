Рік Свині: милі п'ятачки луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Кожен рік за китайським календарем має свого покровителя. Якщо у 2018-му символом року був Жовтий Собака, то цьогоріч - Жовтої Земляної Свині.
Астрологи кажуть, що 2019-ий рік обіцяє принести безліч позитивних змін в життя кожної людини, оскільки символу року властиві щирість, оптимізм та працьовитість.
Що стосується фінансової сторони питання, то тут потрібно бути напоготові. Перед кожною тратою грошей слід уважно аналізувати, на що витратити та кому довірити гроші. Якщо є можливість, краще відмовитися від великих витрат і відкласти заплановані придбання на наступний рік.
Тим, хто досі не наважувався на серйозні стосунки, у рік Жовтої Свині астрологи радять нарешті подумати про створення сім'ї та народження дітей.
У луцькому звіринці мешкають аж три символи 2019-го року: дві в'єтнамські свинки та дика свиня, яку тут ласкаво прозвали Пеппою.
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Астрологи кажуть, що 2019-ий рік обіцяє принести безліч позитивних змін в життя кожної людини, оскільки символу року властиві щирість, оптимізм та працьовитість.
Що стосується фінансової сторони питання, то тут потрібно бути напоготові. Перед кожною тратою грошей слід уважно аналізувати, на що витратити та кому довірити гроші. Якщо є можливість, краще відмовитися від великих витрат і відкласти заплановані придбання на наступний рік.
Тим, хто досі не наважувався на серйозні стосунки, у рік Жовтої Свині астрологи радять нарешті подумати про створення сім'ї та народження дітей.
У луцькому звіринці мешкають аж три символи 2019-го року: дві в'єтнамські свинки та дика свиня, яку тут ласкаво прозвали Пеппою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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