Любомльські пожежники на ретро світлинах





Хочеться подякувати Тетяні Яворській, яка радо поділилась світлиною із свого родинного альбому із читачами Інформаційного агентства ВолиньPost. Фото датується міжвоєнним періодом. На світлині із Любомля можемо побачити оркестр пожежників із Любомля. Одним із пожежників на фото є дідусь Тетяни – Михайло Шнур. Він є на фото в першому ряду, четвертий з трубою.

Більше фото Любомля за посиланням в попередній публікації



Тетяна Яцечко-Блаженко



Фото з архіву Тетяни Яворської.

Пожежники з Любомля на фоні Палацу Браницьких, 1925 р. Пожежники з Любомля. В першому ряду четвертий з трубою Шнур Михайло.

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