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Любомльські пожежники на ретро світлинах

Любомльські пожежники на ретро світлинах
В мережі Інтернет вдалось розшукати дуже цікаве фото з Волині. На першому фото наші читачі можуть побачити невідому сторінку з життя Волині. По-перше, бачимо як виглядали волинські пожежники в місті Любомлі в 1925 році. По-друге, що надзвичайно цікаво, фото зроблене на фоні Палацу Браницьких, який був зведений в 1781 році. На жаль пам’ятка не збереглась в первісному вигляді, роки війни наклали на неї свій відбиток і до наших часів збереглось тільки південне двохповерхове крило палацу.

Хочеться подякувати Тетяні Яворській, яка радо поділилась світлиною із свого родинного альбому із читачами Інформаційного агентства ВолиньPost. Фото датується міжвоєнним періодом. На світлині із Любомля можемо побачити оркестр пожежників із Любомля. Одним із пожежників на фото є дідусь Тетяни – Михайло Шнур. Він є на фото в першому ряду, четвертий з трубою.
Більше фото Любомля за посиланням в попередній публікації ««Старі фотографії». Любомлю - 730!»

Тетяна Яцечко-Блаженко

Фото з архіву Тетяни Яворської.
Пожежники з Любомля на фоні Палацу Браницьких, 1925 р.
Пожежники з Любомля на фоні Палацу Браницьких, 1925 р.
Пожежники з Любомля. В першому ряду четвертий з трубою Шнур Михайло.
Пожежники з Любомля. В першому ряду четвертий з трубою Шнур Михайло.

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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