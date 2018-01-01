На Волині серед вулиці знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 11:35
У місті Маневичі, що на Волині, посеред дороги виявили мертвого чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Тіло виявили зранку 15 грудня.
Згодом інформацію агентству підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.
Зазначають, що чоловік зловживав спиртним. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили.
На місці працювали медики та поліцейські.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Тіло виявили зранку 15 грудня.
Згодом інформацію агентству підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.
Зазначають, що чоловік зловживав спиртним. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили.
На місці працювали медики та поліцейські.
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