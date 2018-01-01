На Волині серед вулиці знайшли тіло чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Тіло виявили зранку 15 грудня.



Згодом інформацію агентству підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.



Зазначають, що чоловік зловживав спиртним. Тілесних ушкоджень на тілі не виявили.



На місці працювали медики та поліцейські.

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