Волинська церква на ретрофото





Для цього процесу потрібно було або їхати до міста чи містечка де був фотосалон, або запрошувати фотографа в село. Окрім того, фотографія для звичайних селян була не дешевим задоволенням. Проте сьогодні Інформаційному агентству ВолиньPost вкотре пощастило, адже вдалось розшукати раніше невідоме фото одного волинського храму, історія якого ще вимагає дослідження та пошуків нових фактів.



На першому фото можемо побачити як виглядала православна церква в селі Ружин на Волині в 1930-х роках. Сьогодні село входить в Турійський район Волинської області.



Що відомо про село Ружин? Знаємо, що в 2018 році виповнюється 515 років із часу його першої письмової згадки у 1503 році.



Прийнято вважати, що село Ружин на Волині є родовим селом українських князів Ружинських, рід яких дав козацтву чотирьох гетьманів: Євстафія, Михайла, Богдана і Кирила, а також багатьох політичних діячів і членів братств по всій Україні.



До слова, саме Євстафій Ружинський разом з легендарним Байдою засновував Запорізьку Січ і був намісником воєводи у Києві. Роман Ружинський у 1610 році стояв на чолі польського війська Лжедмитрія Другого, яке здійснювало похід на Москву.



Джерело фото:



Тетяна Яцечко-Блаженко



Храм в селі Ружин, 1930-ті роки Храм в селі Ружин сучасний вигляд

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