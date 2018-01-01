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Резиденція Загурських в Бужанах 100 років тому

Резиденція Загурських в Бужанах 100 років тому
В мережі Інтернет вдалось знайти раніше невідому світлину, втраченої резиденції Загурських в селі Бужани Горохівського району Волинської області. Фото було зроблене до початку Першої світової війни. З історії резиденції відомо, що зведена вона була в 1850 році за тогочасного власника Вінцентія Загурського.

Архітектором будівлі є польський архітектор італійського походження Генрик Марконі (1792-1863). З біографії будівничого відомо, що від 1822 року він працював у Польщі і Україні, і був одним із найвидатніших архітекторів першої половини XIX століття. Освіту здобував у Академії мистецтв у Болоньї. З Італії до Польщі Марконі був запрошений генералом Людвіґом Міхалом Пацом з метою завершення палацу у Довспуді.

Архітектор Генрик Марконі також є автором палаців у Козачках на Кременеччині, Острожці та Смордві на Рівненщині. Більше про резиденцію в Бужанах та інші фото можна прочитати в досліджені Олександра Котиса за посиланням.

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, ВолиньPost, ретрофото, ретро, Волинь
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