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По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО

По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО
У Ковелі на автостанції пограбували чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.

15 грудня екіпаж ковельських патрульних отримав повідомлення про крадіжку мобільного телефону на території автостанції.

Заявник повідомив, що річ взяв чоловік без постійного місця проживання, який часто тут перебуває.

Поліцейські вжили негайних пошукових заходів, щоб знайти підозрюваного з чужим телефоном.

Кілька громадян стверджували, що невідома особа намагається продати їм мобільний телефон сумнівного походження.

Тож поліцейські виявили й затримали особу, яка підходила під орієнтування. При перевірці в кишені 47-річного чоловіка знайшли телефон, який упізнав заявник.

Порушника передали слідчому.
По «гарячих слідах»: у Ковелі зловили грабіжника. ФОТО

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Теги: грабіж, Ковель, Волинь, автостанція, поліція
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