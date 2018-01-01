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На волинському пункті пропуску впіймали двох нелегалів з Індії

На волинському пункті пропуску впіймали двох нелегалів з Індії
У пункті попуску «Устилуг» викрили двох нелегальних мігрантів.

У мікроавтобусі «Mercedes», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Устилуг», знаходилось двоє пасажирів без документів.

Чоловік і жінка повідомили, що є громадянами Індії.

Стосовно водія транспортного засобу, громадянина України, та іноземців склали протоколи про виявлення ознак адміністративних правопорушень за ст. 202 та ст. 204-1 ч.2 відповідно.

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Теги: Устилуг, нелегали
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