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На аукціоні продають столітні фото з Голоб

На аукціоні продають столітні фото з Голоб
Невідомий користувач виклав у вільний доступ на одному із найбільших аукціонів delcampe раніше невідомі фото з Волині.

Усі світлини були зроблені в роки Першої війни в містечку Голоби на Волині. Автором кадрів є невідомий військовий фотограф. Ймовірно, фото зберігались в родинному альбомі, а зараз хтось із нащадків вирішив їх продати.

Фото є цінними для сучасних мешканців населеного пункту, істориків та краєзнавців, адже показують, який вигляд мало містечко 100 років тому.

Джерело фото: https://www.delcampe.net
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
На аукціоні продають столітні фото з Голоб

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Теги: історія, ВолиньPost, ретрофото, ретро, Волинь
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