На аукціоні продають столітні фото з Голоб





Усі світлини були зроблені в роки Першої війни в містечку Голоби на Волині. Автором кадрів є невідомий військовий фотограф. Ймовірно, фото зберігались в родинному альбомі, а зараз хтось із нащадків вирішив їх продати.



Фото є цінними для сучасних мешканців населеного пункту, істориків та краєзнавців, адже показують, який вигляд мало містечко 100 років тому.



Джерело фото:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомий користувач виклав у вільний доступ на одному із найбільших аукціонів delcampe раніше невідомі фото з Волині.Усі світлини були зроблені в роки Першої війни в містечку Голоби на Волині. Автором кадрів є невідомий військовий фотограф. Ймовірно, фото зберігались в родинному альбомі, а зараз хтось із нащадків вирішив їх продати.Фото є цінними для сучасних мешканців населеного пункту, істориків та краєзнавців, адже показують, який вигляд мало містечко 100 років тому.Джерело фото: https://www.delcampe.net

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