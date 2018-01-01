На аукціоні продають столітні фото з Голоб
Сьогодні, 19:18
Невідомий користувач виклав у вільний доступ на одному із найбільших аукціонів delcampe раніше невідомі фото з Волині.
Усі світлини були зроблені в роки Першої війни в містечку Голоби на Волині. Автором кадрів є невідомий військовий фотограф. Ймовірно, фото зберігались в родинному альбомі, а зараз хтось із нащадків вирішив їх продати.
Фото є цінними для сучасних мешканців населеного пункту, істориків та краєзнавців, адже показують, який вигляд мало містечко 100 років тому.
Джерело фото: https://www.delcampe.net
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Усі світлини були зроблені в роки Першої війни в містечку Голоби на Волині. Автором кадрів є невідомий військовий фотограф. Ймовірно, фото зберігались в родинному альбомі, а зараз хтось із нащадків вирішив їх продати.
Фото є цінними для сучасних мешканців населеного пункту, істориків та краєзнавців, адже показують, який вигляд мало містечко 100 років тому.
Джерело фото: https://www.delcampe.net
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