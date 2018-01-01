На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
Частину грошей, які мали витратити на придбання нового рентгенівського апарату у лікарні міста Ківерці, забрали за ініціативою депутатів від УКРОПу.
Про це повідомили в Ківерцівський районній газеті газеті «Вільним шляхом»
Натомість укропівці клопочуться про виділення двох мільйонів для іншої, нібито надзвичайно важливої проблеми у Ківерцівському районі. Мова йде про розчищення озера у селі Прилуцьке, на березі якого – оселя депутата-укропівця Олександра Омельчука.
СТАРІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОМЕНІ
Рентген-апарату у Ківерцівській лікарні – більше 40 років. Місцеві медики не перший рік нарікають на постійні поломки, через які пацієнтам доводиться їздити на обстеження аж до Луцька.
«Ця проблема – давня, ми неодноразово її піднімали. Хворим людям, з травмами, з переломами доводиться їхати в Луцьк. До того ж, у цього старого апарата – страшне опромінення. Я звертався з цим питанням до голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка.
Так само поспілкувалися з районним керівництвом і домовилися: район виділить гроші на проектно-кошторисні роботи і ремонт приміщення, де встановлять апарат, а область оплатить саму купівлю. Це – близько 2 мільйонів гривень», – розповів депутат Волинської обласної ради з Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дейна.
Для обласного бюджету два мільйони – теж немала сума. Проте допомога ківерчанам стала реальною завдяки рішенню Олександра Савченка покласти на депозитний рахунок кошти, які область отримала від Світового банку, і мала використовувати лише в останньому кварталі цього року. Відтак, бюджет отримав більше 12 мільйонів гривень банківських відсотків.
Тож облдержадміністрація подала пропозицію про виділення грошей для рентген-апарату в Ківерцівську лікарню на розгляд обласних депутатів.
«На купівлю рентген-апарату пропонувалося виділити 1 мільйон 875 тисяч. Але на бюджетній комісії голова цієї комісії Ірина Вахович (фракція УКРОП, – ред.) озвучила депутатські пропозиції про зміни, і цю суму зменшили до 400 тисяч. Пропонувалося багато різних змін, тому аргументації ніякої не називали, чому приймають таке рішення, просто озвучили, яку суму куди перекидають», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Ігор Никитюк.
Зазначимо, що виділеної суми не вистачить на купівлю рентген-апарату.
«Ці гроші взагалі не зможуть використати, бо районний бюджет не знайде решти від потрібної суми, і в кінці року ті 400 тисяч просто повернуться назад. Питання знову «заглохло». Шкода, що деякі мої колеги-депутати не задумуються, як це – везти маленьку дитинку, наприклад, зі зламаною рукою чи ногою із Ківерець до Луцька», – коментує ситуацію Володимир Дейна.
ХТОСЬ БЕЗ ЛІКУВАННЯ, А ХТОСЬ – ІЗ КРАЄВИДАМИ
Поки одні депутати-укропівці «урізали» фінансування на ківерцівський рентген-апарат, інші депутати-укропівці взялися за вирішення «більш нагальних» проблем громади Ківерцівського району. Так депутат облради Олександр Омельчук (УКРОП) ініціював розчищення озера у селі Прилуцьке.
«До нас у райдержадміністрацію з офіційним листом звернувся Олександр Омельчук і попросив, щоб ми направили запит до обласної влади про те, що треба виділити два мільйони на розчистку озера у селі Прилуцьке» – розповів голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.
Найцікавішим в цій історії виглядає те, що озеро, про яке піклується депутат-укропівець Омельчук – просто за парканом його оселі. Тож, виходить, звертаючись до районної ради про таку серйозну суму (рівнозначну вартості того ж рентген-апарату), обранець турбувався навіть не про екологію, а – про гарний краєвид із своїх вікон?..
А найсумніше те, що таким забаганкам депутата потурають його однопартійці. Бо як інакше пояснити «дивне» рішення голови бюджетної комісії, укропівки Ірини Вахович «показати дулю» усім, хто відстоює необхідність нового рентген-апарату для ківерцівської лікарні?..
* * *
У цій ситуації радує одне: у Ківерцях, схоже, не збираються «вестися» на хитрість укропівця Омельчука.
«Не будемо писати листа у облраду. Можливо, для когось питання розчистки озера і важливе, але сьогодні воно точно не є першочерговим для району. Як можна виділяти мільйони на озеро, коли не має відповідного забезпечення лікарня, школи?» – каже голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.
Більше того: егоїстична ідея укропівця Омельчука могла б призвести до екологічної катастрофи.
«На розчищення цього озера треба мільйони, а потім ще його треба буде наповнити водою. А це може привести до ще однієї проблеми. Я спілкувався з інженерами із водного інституту, вони кажуть, що рівень води зараз впав на два метри, і така тенденція зберігається. Якщо наповнити озеро, то криниці можуть висохнути...» – розповів Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в Ківерцівський районній газеті газеті «Вільним шляхом»
Натомість укропівці клопочуться про виділення двох мільйонів для іншої, нібито надзвичайно важливої проблеми у Ківерцівському районі. Мова йде про розчищення озера у селі Прилуцьке, на березі якого – оселя депутата-укропівця Олександра Омельчука.
СТАРІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОМЕНІ
Рентген-апарату у Ківерцівській лікарні – більше 40 років. Місцеві медики не перший рік нарікають на постійні поломки, через які пацієнтам доводиться їздити на обстеження аж до Луцька.
«Ця проблема – давня, ми неодноразово її піднімали. Хворим людям, з травмами, з переломами доводиться їхати в Луцьк. До того ж, у цього старого апарата – страшне опромінення. Я звертався з цим питанням до голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка.
Так само поспілкувалися з районним керівництвом і домовилися: район виділить гроші на проектно-кошторисні роботи і ремонт приміщення, де встановлять апарат, а область оплатить саму купівлю. Це – близько 2 мільйонів гривень», – розповів депутат Волинської обласної ради з Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дейна.
Для обласного бюджету два мільйони – теж немала сума. Проте допомога ківерчанам стала реальною завдяки рішенню Олександра Савченка покласти на депозитний рахунок кошти, які область отримала від Світового банку, і мала використовувати лише в останньому кварталі цього року. Відтак, бюджет отримав більше 12 мільйонів гривень банківських відсотків.
Тож облдержадміністрація подала пропозицію про виділення грошей для рентген-апарату в Ківерцівську лікарню на розгляд обласних депутатів.
«На купівлю рентген-апарату пропонувалося виділити 1 мільйон 875 тисяч. Але на бюджетній комісії голова цієї комісії Ірина Вахович (фракція УКРОП, – ред.) озвучила депутатські пропозиції про зміни, і цю суму зменшили до 400 тисяч. Пропонувалося багато різних змін, тому аргументації ніякої не називали, чому приймають таке рішення, просто озвучили, яку суму куди перекидають», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Ігор Никитюк.
Зазначимо, що виділеної суми не вистачить на купівлю рентген-апарату.
«Ці гроші взагалі не зможуть використати, бо районний бюджет не знайде решти від потрібної суми, і в кінці року ті 400 тисяч просто повернуться назад. Питання знову «заглохло». Шкода, що деякі мої колеги-депутати не задумуються, як це – везти маленьку дитинку, наприклад, зі зламаною рукою чи ногою із Ківерець до Луцька», – коментує ситуацію Володимир Дейна.
ХТОСЬ БЕЗ ЛІКУВАННЯ, А ХТОСЬ – ІЗ КРАЄВИДАМИ
Поки одні депутати-укропівці «урізали» фінансування на ківерцівський рентген-апарат, інші депутати-укропівці взялися за вирішення «більш нагальних» проблем громади Ківерцівського району. Так депутат облради Олександр Омельчук (УКРОП) ініціював розчищення озера у селі Прилуцьке.
«До нас у райдержадміністрацію з офіційним листом звернувся Олександр Омельчук і попросив, щоб ми направили запит до обласної влади про те, що треба виділити два мільйони на розчистку озера у селі Прилуцьке» – розповів голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.
Найцікавішим в цій історії виглядає те, що озеро, про яке піклується депутат-укропівець Омельчук – просто за парканом його оселі. Тож, виходить, звертаючись до районної ради про таку серйозну суму (рівнозначну вартості того ж рентген-апарату), обранець турбувався навіть не про екологію, а – про гарний краєвид із своїх вікон?..
А найсумніше те, що таким забаганкам депутата потурають його однопартійці. Бо як інакше пояснити «дивне» рішення голови бюджетної комісії, укропівки Ірини Вахович «показати дулю» усім, хто відстоює необхідність нового рентген-апарату для ківерцівської лікарні?..
* * *
У цій ситуації радує одне: у Ківерцях, схоже, не збираються «вестися» на хитрість укропівця Омельчука.
«Не будемо писати листа у облраду. Можливо, для когось питання розчистки озера і важливе, але сьогодні воно точно не є першочерговим для району. Як можна виділяти мільйони на озеро, коли не має відповідного забезпечення лікарня, школи?» – каже голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.
Більше того: егоїстична ідея укропівця Омельчука могла б призвести до екологічної катастрофи.
«На розчищення цього озера треба мільйони, а потім ще його треба буде наповнити водою. А це може привести до ще однієї проблеми. Я спілкувався з інженерами із водного інституту, вони кажуть, що рівень води зараз впав на два метри, і така тенденція зберігається. Якщо наповнити озеро, то криниці можуть висохнути...» – розповів Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Наші про себе дбають,а не про гоїв.Омельчук молодець,він настоящий укропівець.
Володя,ти і так здоров*я не маєш....ще брєд якийсь несеш
треба терминово писати скарги у спорт лото тильки скарга почнуть дияти так и зразу наступе Свято)треба подзвонити у майдан там все вам скажуть як носити каструлую на рентгени.разом з томомсятиною у штанах.укроп це партия яку финунсуе сам коломойша и область мае бути колоМойшинською так шо сала на гилу
Останні новини
Нововолинськ у полоні зими: як комунальники чистять дороги. ФОТО
Сьогодні, 13:01
УПЦ МП зібралася на екстрене засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19