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На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні

На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Частину грошей, які мали витратити на придбання нового рентгенівського апарату у лікарні міста Ківерці, забрали за ініціативою депутатів від УКРОПу.

Про це повідомили в Ківерцівський районній газеті газеті «Вільним шляхом»

Натомість укропівці клопочуться про виділення двох мільйонів для іншої, нібито надзвичайно важливої проблеми у Ківерцівському районі. Мова йде про розчищення озера у селі Прилуцьке, на березі якого – оселя депутата-укропівця Олександра Омельчука.

СТАРІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОМЕНІ

Рентген-апарату у Ківерцівській лікарні – більше 40 років. Місцеві медики не перший рік нарікають на постійні поломки, через які пацієнтам доводиться їздити на обстеження аж до Луцька.

«Ця проблема – давня, ми неодноразово її піднімали. Хворим людям, з травмами, з переломами доводиться їхати в Луцьк. До того ж, у цього старого апарата – страшне опромінення. Я звертався з цим питанням до голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка.

Так само поспілкувалися з районним керівництвом і домовилися: район виділить гроші на проектно-кошторисні роботи і ремонт приміщення, де встановлять апарат, а область оплатить саму купівлю. Це – близько 2 мільйонів гривень», – розповів депутат Волинської обласної ради з Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дейна.

Для обласного бюджету два мільйони – теж немала сума. Проте допомога ківерчанам стала реальною завдяки рішенню Олександра Савченка покласти на депозитний рахунок кошти, які область отримала від Світового банку, і мала використовувати лише в останньому кварталі цього року. Відтак, бюджет отримав більше 12 мільйонів гривень банківських відсотків.

Тож облдержадміністрація подала пропозицію про виділення грошей для рентген-апарату в Ківерцівську лікарню на розгляд обласних депутатів.

«На купівлю рентген-апарату пропонувалося виділити 1 мільйон 875 тисяч. Але на бюджетній комісії голова цієї комісії Ірина Вахович (фракція УКРОП, – ред.) озвучила депутатські пропозиції про зміни, і цю суму зменшили до 400 тисяч. Пропонувалося багато різних змін, тому аргументації ніякої не називали, чому приймають таке рішення, просто озвучили, яку суму куди перекидають», – розповів керівник департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Ігор Никитюк.

Зазначимо, що виділеної суми не вистачить на купівлю рентген-апарату.

«Ці гроші взагалі не зможуть використати, бо районний бюджет не знайде решти від потрібної суми, і в кінці року ті 400 тисяч просто повернуться назад. Питання знову «заглохло». Шкода, що деякі мої колеги-депутати не задумуються, як це – везти маленьку дитинку, наприклад, зі зламаною рукою чи ногою із Ківерець до Луцька», – коментує ситуацію Володимир Дейна.

ХТОСЬ БЕЗ ЛІКУВАННЯ, А ХТОСЬ – ІЗ КРАЄВИДАМИ

Поки одні депутати-укропівці «урізали» фінансування на ківерцівський рентген-апарат, інші депутати-укропівці взялися за вирішення «більш нагальних» проблем громади Ківерцівського району. Так депутат облради Олександр Омельчук (УКРОП) ініціював розчищення озера у селі Прилуцьке.

«До нас у райдержадміністрацію з офіційним листом звернувся Олександр Омельчук і попросив, щоб ми направили запит до обласної влади про те, що треба виділити два мільйони на розчистку озера у селі Прилуцьке» – розповів голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.

Найцікавішим в цій історії виглядає те, що озеро, про яке піклується депутат-укропівець Омельчук – просто за парканом його оселі. Тож, виходить, звертаючись до районної ради про таку серйозну суму (рівнозначну вартості того ж рентген-апарату), обранець турбувався навіть не про екологію, а – про гарний краєвид із своїх вікон?..

А найсумніше те, що таким забаганкам депутата потурають його однопартійці. Бо як інакше пояснити «дивне» рішення голови бюджетної комісії, укропівки Ірини Вахович «показати дулю» усім, хто відстоює необхідність нового рентген-апарату для ківерцівської лікарні?..

* * *

У цій ситуації радує одне: у Ківерцях, схоже, не збираються «вестися» на хитрість укропівця Омельчука.

«Не будемо писати листа у облраду. Можливо, для когось питання розчистки озера і важливе, але сьогодні воно точно не є першочерговим для району. Як можна виділяти мільйони на озеро, коли не має відповідного забезпечення лікарня, школи?» – каже голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.

Більше того: егоїстична ідея укропівця Омельчука могла б призвести до екологічної катастрофи.

«На розчищення цього озера треба мільйони, а потім ще його треба буде наповнити водою. А це може привести до ще однієї проблеми. Я спілкувався з інженерами із водного інституту, вони кажуть, що рівень води зараз впав на два метри, і така тенденція зберігається. Якщо наповнити озеро, то криниці можуть висохнути...» – розповів Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов.

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Теги: озеро, Ківерці, УКРОП, бюджет, гроші
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Коментарі 3
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Наші про себе дбають,а не про гоїв.Омельчук молодець,він настоящий укропівець.
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Володя,ти і так здоров*я не маєш....ще брєд якийсь несеш
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треба терминово писати скарги у спорт лото тильки скарга почнуть дияти так и зразу наступе Свято)треба подзвонити у майдан там все вам скажуть як носити каструлую на рентгени.разом з томомсятиною у штанах.укроп це партия яку финунсуе сам коломойша и область мае бути колоМойшинською так шо сала на гилу
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