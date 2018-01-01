Моторошне побиття немовляти на Волині: матері дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:23
На Волині судили жительку села Мирне горохівського району, яка сильно побила новонароджену дитину.
Про це йдеться у вироку оприлюдненому на сайті "Єдиний державний реєстр судових рішень".
Неприємний інцидент трапився ще 28 грудня 2017 року.
Зазначається, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка неодноразово наносила дитині удари руками та невстановленим предметом по голові, обличчю та тілу.
Побачила побите немовля матір вище зазначеної жінки, яка розповіла, що повернувшись ввечері з роботи, побачила свою дочку п'яною і маленьку внучку, яка постійно плакала і кричала.
Родичі ж одягнули і завезли малечу в Горохівську районну лікарню, а звідти вже відправили в Луцьк у реанімаційне відділення. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом правої тім'яної кісти, закриту травму живота, посттравматичну підкапсульну гематому печінки.
Експерт зазначив, що якби такі удари були нанесені дорослій людині, то це потягнуло б миттєву смерть.
Волинянка повністю визнала свою вину, щиро розкаялася і просила суворо не карати, тому що у даний час вагітна.
До слова, жінка уже позбавлена батьківських прав відносно двох малолітніх дітей.
Зрештою суд визнав жінку винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
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Про це йдеться у вироку оприлюдненому на сайті "Єдиний державний реєстр судових рішень".
Неприємний інцидент трапився ще 28 грудня 2017 року.
Зазначається, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка неодноразово наносила дитині удари руками та невстановленим предметом по голові, обличчю та тілу.
Побачила побите немовля матір вище зазначеної жінки, яка розповіла, що повернувшись ввечері з роботи, побачила свою дочку п'яною і маленьку внучку, яка постійно плакала і кричала.
Родичі ж одягнули і завезли малечу в Горохівську районну лікарню, а звідти вже відправили в Луцьк у реанімаційне відділення. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом правої тім'яної кісти, закриту травму живота, посттравматичну підкапсульну гематому печінки.
Експерт зазначив, що якби такі удари були нанесені дорослій людині, то це потягнуло б миттєву смерть.
Волинянка повністю визнала свою вину, щиро розкаялася і просила суворо не карати, тому що у даний час вагітна.
До слова, жінка уже позбавлена батьківських прав відносно двох малолітніх дітей.
Зрештою суд визнав жінку винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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