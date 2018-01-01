Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі





Про це йшлося сьогодні, 18 грудня, під час прес-конференції.



За словами владики Михаїла, були гарячі дискусії між ним та патріархом Філаретом. Адже останній ще до початку Собору визнав, що митрополит Михаїл може перемогти у голосуванні щодо посади предстоятеля.



За словами Михаїла, Об'єднавчий собор довго не міг розпочатися. Йому мала передувати процедура саморозпуску УПЦ КП. Утім, цього могло і не відбутися, а, отже, не відбувся б і Об'єднавчий собор через те, що у вступній промові Філарет сказав, що КП не може піти на Собор через те, що,



До того ж, напередодні прийняття такого рішенні була не одна розмова Михаїла з Президентом України.



«Це було сказано прилюдно, нас було 120 делегатів у залі. Після цього були гарячі дискусії між мною і Філаретом. В результаті чого, не домовившись ні про що, частина делегатів покинула Теплу Софію і пішла у Велику Софію разом зі мною. Практично ми стояли на грані не саморозпуску. Я пішов і розказав, що мене шантажують, щоб я не висував свою кандидатуру. А це недемократично і нечесно. Реакція і МП і автокефальної церкви була така, що вони хотіли покинути Собор», - розповів Михаїл.



Тож ситуація зайшла в глухий кут. «Я тоді не знімав своєї кандидатури, вважав, що це не чесно. Мені не закинули ніяких звинувачень, нічого мені не заважало стати предстоятелем. Тоді постала дилема: або я стою на своєму і йду до кінця, тоді друга частина може покинути Собор (ті, хто підтримував Філарета). Тоді знову розділення, знов декілька православних церков, звинувачення Вселенського патріарха, знову російське торжество. Стояло питання: або я і моє его, або Україна. Я прийняв рішення: Україна понад усе», - висловився Михаїл.



Нагадаємо, 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві відбувся Об'єднавчий собор, рішенням якого створили Автокефальну Помісну Православну Церкву України.



Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Михаїл розповів, чому зняв свою кандидатуру із тих, хто міг стати предстоятелем Автокефальної Помісної Православної Церкви України.Про це йшлося сьогодні, 18 грудня, під час прес-конференції.За словами владики Михаїла, були гарячі дискусії між ним та патріархом Філаретом. Адже останній ще до початку Собору визнав, що митрополит Михаїл може перемогти у голосуванні щодо посади предстоятеля.За словами Михаїла, Об'єднавчий собор довго не міг розпочатися. Йому мала передувати процедура саморозпуску УПЦ КП. Утім, цього могло і не відбутися, а, отже, не відбувся б і Об'єднавчий собор через те, що у вступній промові Філарет сказав, що КП не може піти на Собор через те, що, кандидатура Епіфанія може програти. Натомість виграти може митрополит Михаїл.До того ж, напередодні прийняття такого рішенні була не одна розмова Михаїла з Президентом України.«Це було сказано прилюдно, нас було 120 делегатів у залі. Після цього були гарячі дискусії між мною і Філаретом. В результаті чого, не домовившись ні про що, частина делегатів покинула Теплу Софію і пішла у Велику Софію разом зі мною. Практично ми стояли на грані не саморозпуску. Я пішов і розказав, що мене шантажують, щоб я не висував свою кандидатуру. А це недемократично і нечесно. Реакція і МП і автокефальної церкви була така, що вони хотіли покинути Собор», - розповів Михаїл.Тож ситуація зайшла в глухий кут. «Я тоді не знімав своєї кандидатури, вважав, що це не чесно. Мені не закинули ніяких звинувачень, нічого мені не заважало стати предстоятелем. Тоді постала дилема: або я стою на своєму і йду до кінця, тоді друга частина може покинути Собор (ті, хто підтримував Філарета). Тоді знову розділення, знов декілька православних церков, звинувачення Вселенського патріарха, знову російське торжество. Стояло питання: або я і моє его, або Україна. Я прийняв рішення: Україна понад усе», - висловився Михаїл.Нагадаємо, 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві відбувся Об'єднавчий собор, рішенням якого створили Автокефальну Помісну Православну Церкву України.Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

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