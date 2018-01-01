Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1-е, ж
вул.Липинського, 1-5, 2-12
2.09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-29
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2.9:00-17:00
с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, с.Носачевичі вул. Молодіжна, Тиха, Набережна.
3.9:00-17:00
с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.
4.9:00-17:00
с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги
5. 9:00-17:00
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка вул.Миру
6. 9:00-17:00
с.Доросині (повністю).
с.Кияж (повністю).
с.Ворончин (повністю).
с.Доросині (повністю).
с.Кияж (повністю).
с.Ворончин (повністю).
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місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1-е, ж
вул.Липинського, 1-5, 2-12
2.09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-29
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2.9:00-17:00
с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, с.Носачевичі вул. Молодіжна, Тиха, Набережна.
3.9:00-17:00
с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.
4.9:00-17:00
с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги
5. 9:00-17:00
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка вул.Миру
6. 9:00-17:00
с.Доросині (повністю).
с.Кияж (повністю).
с.Ворончин (повністю).
с.Доросині (повністю).
с.Кияж (повністю).
с.Ворончин (повністю).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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