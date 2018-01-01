Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 грудня





місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е Грудня

вул.Луцька, 1-е, ж

вул.Липинського, 1-5, 2-12



2.09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

2.9:00-17:00

с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, с.Носачевичі вул. Молодіжна, Тиха, Набережна.



3.9:00-17:00

с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.

4.9:00-17:00

с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги

5. 9:00-17:00

с.Кобче (повністю)

с.Оленівка вул.Миру

6. 9:00-17:00

с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю).

с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 19 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-18:00м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е Груднявул.Луцька, 1-е, жвул.Липинського, 1-5, 2-122.09:00-18:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-291.9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2.9:00-17:00с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, с.Носачевичі вул. Молодіжна, Тиха, Набережна.3.9:00-17:00с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.4.9:00-17:00с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги5. 9:00-17:00с.Кобче (повністю)с.Оленівка вул.Миру6. 9:00-17:00с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю).с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю).

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