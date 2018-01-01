У жахливій аварії загинув футболіст з дружиною та сином. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Голкіпер білоруського клубу Вітебськ Андрій Щербаков загинув у жахливій ДТП разом з дружиною та шестирічним сином.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає Спорт Обозреватель.
Автокатастрофа сталася у Білорусі. Автомобіль Щербакова вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з евакуатором. В результаті ДТП 27-річний футболіст, його дружина та 6-ти річний син загинули на місці.
Також в машині в дитячому кріслі знаходився ще один маленький син футболіста, який вижив і нині знаходиться у лікарні.
В минулому сезоні чемпіонату Білорусі Щербаков провів 22 матча за Вітебськ, в який пропустив 14 м’ячів. Нині ФК Вітебськ знаходиться на 4 сходинці у турнірній таблиці.
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Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає Спорт Обозреватель.
Автокатастрофа сталася у Білорусі. Автомобіль Щербакова вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з евакуатором. В результаті ДТП 27-річний футболіст, його дружина та 6-ти річний син загинули на місці.
Також в машині в дитячому кріслі знаходився ще один маленький син футболіста, який вижив і нині знаходиться у лікарні.
В минулому сезоні чемпіонату Білорусі Щербаков провів 22 матча за Вітебськ, в який пропустив 14 м’ячів. Нині ФК Вітебськ знаходиться на 4 сходинці у турнірній таблиці.
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