У жахливій аварії загинув футболіст з дружиною та сином. ФОТО

Андрій Щербаков загинув у жахливій ДТП разом з дружиною та шестирічним сином.



Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає



Автокатастрофа сталася у Білорусі. Автомобіль Щербакова вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з евакуатором. В результаті ДТП 27-річний футболіст, його дружина та 6-ти річний син загинули на місці.



Також в машині в дитячому кріслі знаходився ще один маленький син футболіста, який вижив і нині знаходиться у лікарні.



В минулому сезоні чемпіонату Білорусі Щербаков провів 22 матча за Вітебськ, в який пропустив 14 м’ячів. Нині ФК Вітебськ знаходиться на 4 сходинці у турнірній таблиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голкіпер білоруського клубу Вітебськзагинув у жахливій ДТП разом з дружиною та шестирічним сином.Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає Спорт Обозреватель Автокатастрофа сталася у Білорусі. Автомобіль Щербакова вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з евакуатором. В результаті ДТП 27-річний футболіст, його дружина та 6-ти річний син загинули на місці.Також в машині в дитячому кріслі знаходився ще один маленький син футболіста, який вижив і нині знаходиться у лікарні.В минулому сезоні чемпіонату Білорусі Щербаков провів 22 матча за Вітебськ, в який пропустив 14 м’ячів. Нині ФК Вітебськ знаходиться на 4 сходинці у турнірній таблиці.

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