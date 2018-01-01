Лучанам покажуть оскароносну анімацію

У суботу, 22 грудня, зберуть поціновувачів найкращих анімаційних фільмів 2018 року за версією найпрестижнішої кінонагороди світу.Зворушливі та чуттєві короткометражні роботи покажуть у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз, 5) лише один раз. Унікальна подія із назвою «Oscar Shorts. Animation» розпочнеться о 19:00. Тривалість показу: 83 хвилини.Команда організаторів події «Lutsk Night Cinema» об’єдналась із дистриб’юторською компанією «Kinolife Distribution», щоб лучани та гості міста побачили незвичайну фестивальну анімацію.В Луцьку такий захід пройде лише раз. Країни: Франція, Великобританія, США, Австралія. Всі стрічки озвучено українською мовою. Вікове обмеження: 16+.Кожна зі стрічок зачіпає важливу соціальну тему, серед них є такі: доброта, чесність, дружба та вірність. Суботнього вечора переглянемо: «Дорогий Баскетбол» (США), «Порожнє місце» (Франція), «Лу» (США), «Хуліганські казки» (Великобританія), «Вечірка в саду» (Франція), «Бюро знахідок» (Австралія), «Бур’яни» (США), «Апчих» (США).Крім нестандартного кіно, на глядачів чекає кава-брейк та фотозвіт.Вартість квитка становить 30 гривень (оплата здійснюється на вході).Організатори заходу пропагують здоровий спосіб життя, тому забороняється приносити алкоголь або приходити у нетверезому стані. При порушенні правил організатори мають право провести порушника до виходу. Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» та майбутніми заходами на сторінках у Facebook та Instagram.