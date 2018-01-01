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У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО

У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись Renault Kangoo та Hyundai i40.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась 19 грудня, близько 12:30.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Карпенка-Карого
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