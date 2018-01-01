У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія трапилась 19 грудня, близько 12:30.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.





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