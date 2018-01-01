У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:44
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись Renault Kangoo та Hyundai i40.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 19 грудня, близько 12:30.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 19 грудня, близько 12:30.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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