На Волині у сільській школі провалився дах
Сьогодні, 15:31
У селі Лаврів Луцького району на приміщенні, де знаходиться спортивний зал школи, під вагою снігу «роз’їхалася» покрівля.
Неприємний інцидент трапився 19 грудня, - пише газета Волинь-нова.
Голова Лаврівської сільської ради Світлана Герасимчук, розповіла, що йдеться про окрему будівлю, яка з’єднана із загальним приміщенням навчального закладу переходом.
"Будівля стара. У 2016 році на ній було перекрито дах, а нині тут тривають роботи з реконструкції. Тож на даний час у спортзалі заняття не проводилися", - розповіла посадовець.
За словами сільського голови, на місце були викликані експерти, які визначать стан пошкодження і приймуть рішення щодо подальшої «долі» будівлі.
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Неприємний інцидент трапився 19 грудня, - пише газета Волинь-нова.
Голова Лаврівської сільської ради Світлана Герасимчук, розповіла, що йдеться про окрему будівлю, яка з’єднана із загальним приміщенням навчального закладу переходом.
"Будівля стара. У 2016 році на ній було перекрито дах, а нині тут тривають роботи з реконструкції. Тож на даний час у спортзалі заняття не проводилися", - розповіла посадовець.
За словами сільського голови, на місце були викликані експерти, які визначать стан пошкодження і приймуть рішення щодо подальшої «долі» будівлі.
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