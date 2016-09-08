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На Волині у сільській школі провалився дах

На Волині у сільській школі провалився дах
У селі Лаврів Луцького району на приміщенні, де знаходиться спортивний зал школи, під вагою снігу «роз’їхалася» покрівля.

Неприємний інцидент трапився 19 грудня, - пише газета Волинь-нова.

Голова Лаврівської сільської ради Світлана Герасимчук, розповіла, що йдеться про окрему будівлю, яка з’єднана із загальним приміщенням навчального закладу переходом.

"Будівля стара. У 2016 році на ній було перекрито дах, а нині тут тривають роботи з реконструкції. Тож на даний час у спортзалі заняття не проводилися", - розповіла посадовець.

За словами сільського голови, на місце були викликані експерти, які визначать стан пошкодження і приймуть рішення щодо подальшої «долі» будівлі.


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Теги: школа, дах, Лаврів
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