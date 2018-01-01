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На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО

На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО
У селі Шклинь Горохівського району водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Вантажівка частково перекрила трасу, що створило незручності у пересуванні інших транспортних засобів.

За словами очевидців, на місці події працював екіпаж карети швидкої допомоги, які госпіталізували потерпілого.

Також на місці ДТП працювали рятувальники.

На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО

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Теги: траса, Волинь, ДТП, аварія
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