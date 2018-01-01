На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Вантажівка частково перекрила трасу, що створило незручності у пересуванні інших транспортних засобів.



За словами очевидців, на місці події працював екіпаж карети швидкої допомоги, які госпіталізували потерпілого.



Також на місці ДТП працювали рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шклинь Горохівського району водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.Про цеповідомили очевидці події.Вантажівка частково перекрила трасу, що створило незручності у пересуванні інших транспортних засобів.За словами очевидців, на місці події працював екіпаж карети швидкої допомоги, які госпіталізували потерпілого.Також на місці ДТП працювали рятувальники.

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