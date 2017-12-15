У Луцьку намагалися звільнити з-під варти одного з підозрюваних у стрілянині на мийці

Луцький міськрайонний суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу одному з чотирьох підозрюванихСудове засідання відбулося у середу, 19 грудня.Відомо, що суддярозглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному, мешканцю Києва. Раніше мірою запобіжного заходу йому обрали тримання під вартою.Столичний адвокат Барташука намагався звільнити свого підзахисного. Однак, під час судового засідання слідчий та прокурор довели відсутність підстав на зміну запобіжного заходу.Зрештою, суддя вирішив залишити Барташука під арештом.Зауважимо, Олександр Барташук – четвертий із підозрюваних, якого взяли під варту. Окрім того, такий же запобіжний захід обрали іншим підозрюваним –Нагадаємо,Як повідомляли раніше,до подій на луцькій автомийці 5 листопада.