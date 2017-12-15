У Луцьку намагалися звільнити з-під варти одного з підозрюваних у стрілянині на мийці
Сьогодні, 19:39
Луцький міськрайонний суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу одному з чотирьох підозрюваних у вчиненні стрілянини на автомийці, що на вулиці Набережній.
Судове засідання відбулося у середу, 19 грудня.
Відомо, що суддя Ярослав Артиш розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному, мешканцю Києва Олександру Барташуку. Раніше мірою запобіжного заходу йому обрали тримання під вартою.
Столичний адвокат Барташука намагався звільнити свого підзахисного. Однак, під час судового засідання слідчий та прокурор довели відсутність підстав на зміну запобіжного заходу.
Зрештою, суддя вирішив залишити Барташука під арештом.
Зауважимо, Олександр Барташук – четвертий із підозрюваних, якого взяли під варту. Окрім того, такий же запобіжний захід обрали іншим підозрюваним – Михайлу Ількуну, Тимуру Байрамову і Дмитру Нагайчуку.
Нагадаємо, у стрілянині поранили двох людей та кримінального авторитета Аслана.
Як повідомляли раніше, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
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Судове засідання відбулося у середу, 19 грудня.
Відомо, що суддя Ярослав Артиш розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному, мешканцю Києва Олександру Барташуку. Раніше мірою запобіжного заходу йому обрали тримання під вартою.
Столичний адвокат Барташука намагався звільнити свого підзахисного. Однак, під час судового засідання слідчий та прокурор довели відсутність підстав на зміну запобіжного заходу.
Зрештою, суддя вирішив залишити Барташука під арештом.
Зауважимо, Олександр Барташук – четвертий із підозрюваних, якого взяли під варту. Окрім того, такий же запобіжний захід обрали іншим підозрюваним – Михайлу Ількуну, Тимуру Байрамову і Дмитру Нагайчуку.
Нагадаємо, у стрілянині поранили двох людей та кримінального авторитета Аслана.
Як повідомляли раніше, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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