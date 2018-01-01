У волинській школі дітей вчитимуть лісової справи. ВІДЕО





За словами лісівників, це одна з найдієвіших форм залучення школярів до охорони довкілля, – пише



Основна мета учнівських лісництв – виховати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширити і поглибити знання у галузі природничих наук та прищепити практичні уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві.



Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук каже, що до лісових справ у Ківерцівському районі дітвору залучають постійно. На сьогодні на теренах області вже налічується 60 таких лісництв.



Учні ківерцівської ЗОШ №4 зізнаються, що й до того досить частенько виїжджали у ліс, аби більше дізнатися про екологію, а тепер матимуть лісовий куточок ще й у стінах рідної школи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з ківерцівських шкіл відкрили кабінет учнівського лісництва.За словами лісівників, це одна з найдієвіших форм залучення школярів до охорони довкілля, – пише Перший з посиланням на сюжет Сфери-ТВ.Основна мета учнівських лісництв – виховати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширити і поглибити знання у галузі природничих наук та прищепити практичні уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві.Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук каже, що до лісових справ у Ківерцівському районі дітвору залучають постійно. На сьогодні на теренах області вже налічується 60 таких лісництв.Учні ківерцівської ЗОШ №4 зізнаються, що й до того досить частенько виїжджали у ліс, аби більше дізнатися про екологію, а тепер матимуть лісовий куточок ще й у стінах рідної школи.

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