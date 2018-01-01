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Палиця не приїхав на сесію Волиньради

Палиця не приїхав на сесію Волиньради
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця відсутній на сесійному засіданні, яке розпочалося вранці 20 грудня.

Сесійне засідання відбувається під головуванням заступника Палиці Олександра Пирожика.

Як розповів заступник Ігоря Палиці В’ячеслав Рубльов, Палиця відсутній на сесії через сімейні обставини.

За словами Рубльова, Палиця пішов у відпустку на два тижні без збереження заробітної плати.

Зауважимо, що сесія, яка триває 20 грудня, - остання сесія 2018 року. З поміж інших питань, сьогодні депутати мають визначитися з долею бюджету наступного року.

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Теги: сесія, Ігор Палиця, Волиньрада
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Коментарі 1
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Палиця один з тих політиків,який ненажився,як барига на людях
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