«При мені тітушок не буде, останні були на засіданні райради в Ківерцях», – Савченко

Олександр Савченко зауважив, що в області у час його очільництва у будь-яких питаннях нікому не дозволить застосовувати так званих тітушок.



Про це він заявив під час виступу на сесійному засіданні 20 грудня.



«При мені ті тушок не буде. Останні ті тушки були на засідання районної ради в Ківерцях, їх туди привіз депутат В’ячеслав Рубльов», - сказав Олександр Савченко.



Натомість депутат-укропівець В’ячеслав Рубльов на це відповів, що був на сесії з заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом, а він, мовляв, на ті тушку «аж ніяк не смахує».



«А 20 людей, які тримали людей в кабінетах, то хто був?» - запитав Савченко.



«Небайдужі громадяни», - відповів Рубльов. Така відповідь викликала сміх у залі.



Савченко ж зауважив, що зобов’язав військового комісара направити всім «тітушкам», які були на сесії Ківерцівської райради, направити повістки. «І хай ідуть на фронт. І так буде з усіма, і хай знають», - додав голова ОДА.



Нагадаємо, на минулому засіданні Ківерцівської райради відбулося голосування щодо обрання голови ради. Утім, обрати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної державної адміністраціїзауважив, що в області у час його очільництва у будь-яких питаннях нікому не дозволить застосовувати так званих тітушок.Про це він заявив під час виступу на сесійному засіданні 20 грудня.«При мені ті тушок не буде. Останні ті тушки були на засідання районної ради в Ківерцях, їх туди привіз депутат В’ячеслав Рубльов», - сказав Олександр Савченко.Натомість депутат-укропівецьна це відповів, що був на сесії з заступником Луцького міського голови, а він, мовляв, на ті тушку «аж ніяк не смахує».«А 20 людей, які тримали людей в кабінетах, то хто був?» - запитав Савченко.«Небайдужі громадяни», - відповів Рубльов. Така відповідь викликала сміх у залі.Савченко ж зауважив, що зобов’язав військового комісара направити всім «тітушкам», які були на сесії Ківерцівської райради, направити повістки. «І хай ідуть на фронт. І так буде з усіма, і хай знають», - додав голова ОДА.Нагадаємо, на минулому засіданні Ківерцівської райради відбулося голосування щодо обрання голови ради. Утім, обрати очільника так і не змогли . Напередодні голосування та під час у сесійній залі перебували молодики спортивної статури, які покинули приміщення після цього питання.

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