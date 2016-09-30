Із фракції «УКРОП» в облраді витурили «неугодного» ректора луцького вишу

Із фракції «УКРОП» у Волинській обласній раді виключили депутата, який є ректором Луцького національного технічного університету.Про це стало відомо сьогодні, 20 грудня, під час сесії Волиньради.Так, спочатку Петра Савчука «скинули» з посади голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Натомість на його місце призначили укропівку, декана економічного факультету СНУ імені Лесі Українки. За це проголосували 34 депутати.«Продовжується практика по-тихому знімати голів комісій, які є неугодними», - сказав на сесії Савчук. Він, до того ж, мав зауваження до процедури, за якою здійснили таку «ротацію». Утім, його слова не взяли до уваги.«Думаю, вам краще займатися науковою роботою. Ви поки що як депутат прийматимете участь роботі комісії, але впливати вже не будете», - прокоментував таку заміну заступник голови Волиньради, очільник фракції «УКРОП»Далі ж головуючий на сесіїозвучив заяву від Рубльова про те, що рішенням фракції Петра Савчука виключили з фракції «УКРОП» в обласній раді.Натомість сам Петро Савчук сказав, що такі дії укропівців для нього не є несподіваними і назвав це «непродуманим кроком».За його словами, це сталося у зв’язку з його принциповою послідовною позицією щодо захисту інтересів професійно-технічної освіти, щодо боротьби за максимальну прозорість і якість використання бюджетних коштів, зокрема й під час прийняття бюджету області на 2019 рік.«На жаль, інколи меркантильні інтереси переважають здоровий глузд», - прокоментував Савчук.Він додав, що друга причина – принциповість в захисті інтересів університету, а не людей, наближених до фракції «УКРОП». Зауважимо, що Петро Савчук перебував лише у фракції, а не був членом партії «УКРОП».«Тепер я вільний», - резюмував Савчук.