На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей

У Прилісненській ОТГ запрацювала перша в Маневицькому районі поліцейська станція.Вона обслуговуватиме територію семи населених пунктів, де мешкає майже 6 тис. жителів. Це вже 14 поліцейська станція, яка функціонує на території області, - інформує ГУНП у Волинській області.Новостворена поліцейська станція дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення громадян. До її основних завдань, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.Нагадаємо, що першу поліцейську станцію на Волині у лютому цього року відкрили у місті Берестечко Горохівського району. Зокрема, поліцейські станції розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів, селищі Цумань Ківерцівського району.