вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей

На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей
У Прилісненській ОТГ запрацювала перша в Маневицькому районі поліцейська станція.

Вона обслуговуватиме територію семи населених пунктів, де мешкає майже 6 тис. жителів. Це вже 14 поліцейська станція, яка функціонує на території області, - інформує ГУНП у Волинській області.

Новостворена поліцейська станція дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення громадян. До її основних завдань, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.

Нагадаємо, що першу поліцейську станцію на Волині у лютому цього року відкрили у місті Берестечко Горохівського району. Зокрема, поліцейські станції розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів, селищі Цумань Ківерцівського району.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, станція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей
Сьогодні, 19:05
Як волинський хірург екс-президента Ющенка від отруєння рятував. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
Сьогодні, 18:26
На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь
Сьогодні, 18:06
У «Промені» розпочався «Christmas Market». ФОТО*
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
У двох селах на Волині відкрили поліцейські станції. ФОТО У двох селах на Волині відкрили поліцейські станції. ФОТО
27 квітень, 13:19
Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині
20 грудень, 09:22
У районі на Волині відбувся День донора У районі на Волині відбувся День донора
19 грудень, 19:47
Поліцейські просять волинян не купувати незаконно зрубані ялинки Поліцейські просять волинян не купувати незаконно зрубані ялинки
18 грудень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме 6 тисяч людей
Сьогодні, 19:05
 0
Як волинський хірург екс-президента Ющенка від отруєння рятував. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
 0
Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
Сьогодні, 18:26
 0
На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь
Сьогодні, 18:06
 0
У «Промені» розпочався «Christmas Market». ФОТО*
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8