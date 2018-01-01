У Луцьку на ремонт проспекту Волі виділять майже 60 мільйонів

Реконструкція проспекту Волі є першочерговим завданням житлово-комунального господарства у 2019 році.Про це на пленарному засіданні сесії міської ради розповів начальник ЖКГВін зауважив, що у 2019 році наразі плануються ремонти двох доріг – проспекту Волі та вулиці Паркової.«Проект на ремонт проспекту Волі вже завершений. Його вартість близько 60 мільйонів», – зазначив начальник департаменту.Крім того, він вважає, що навесні ремонту потребуватиме вулиця Паркова, яка може «посипатися» після зими. Решту доріг будуть робити зважаючи на їх стан та потребу у ремонті.