У Луцьку на ремонт проспекту Волі виділять майже 60 мільйонів
Сьогодні, 12:35
Реконструкція проспекту Волі є першочерговим завданням житлово-комунального господарства у 2019 році.
Про це на пленарному засіданні сесії міської ради розповів начальник ЖКГ Юрій Крась.
Він зауважив, що у 2019 році наразі плануються ремонти двох доріг – проспекту Волі та вулиці Паркової.
«Проект на ремонт проспекту Волі вже завершений. Його вартість близько 60 мільйонів», – зазначив начальник департаменту.
Крім того, він вважає, що навесні ремонту потребуватиме вулиця Паркова, яка може «посипатися» після зими. Решту доріг будуть робити зважаючи на їх стан та потребу у ремонті.
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Про це на пленарному засіданні сесії міської ради розповів начальник ЖКГ Юрій Крась.
Він зауважив, що у 2019 році наразі плануються ремонти двох доріг – проспекту Волі та вулиці Паркової.
«Проект на ремонт проспекту Волі вже завершений. Його вартість близько 60 мільйонів», – зазначив начальник департаменту.
Крім того, він вважає, що навесні ремонту потребуватиме вулиця Паркова, яка може «посипатися» після зими. Решту доріг будуть робити зважаючи на їх стан та потребу у ремонті.
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Коментарі 1
А Богдана Хмельницького взагалі збираються робити? Там дорога, як пральна дошка...
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