вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на ремонт проспекту Волі виділять майже 60 мільйонів

У Луцьку на ремонт проспекту Волі виділять майже 60 мільйонів
Реконструкція проспекту Волі є першочерговим завданням житлово-комунального господарства у 2019 році.

Про це на пленарному засіданні сесії міської ради розповів начальник ЖКГ Юрій Крась.

Він зауважив, що у 2019 році наразі плануються ремонти двох доріг – проспекту Волі та вулиці Паркової.

«Проект на ремонт проспекту Волі вже завершений. Його вартість близько 60 мільйонів», – зазначив начальник департаменту.

Крім того, він вважає, що навесні ремонту потребуватиме вулиця Паркова, яка може «посипатися» після зими. Решту доріг будуть робити зважаючи на їх стан та потребу у ремонті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Луцьк, Волі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А Богдана Хмельницького взагалі збираються робити? Там дорога, як пральна дошка...
Відповісти
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський пункт пропуску хочуть реконструювати
Сьогодні, 12:45
«Халявні» операції та аналізи: волинянам пояснили, як працюватиме програма «Безкоштовна діагностика»
Сьогодні, 12:42
У Луцьку на ремонт проспекту Волі виділять майже 60 мільйонів
Сьогодні, 12:35
У масштабній аварії на Одещині зіткнулося більш ніж 10 автомобілів
Сьогодні, 12:34
У Луцьку реконструюють головну алею центрального парку
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони У Луцьку на ремонт алеї центрального парку виділять 3 мільйони
20 грудень, 17:31
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
12 грудень, 15:45
У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
12 грудень, 13:50
Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським Луцькрада профінансує ремонт службових авто патрульним поліцейським
11 грудень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада затвердила бюджет на 2019 рік
Сьогодні, 13:18
 0
Луцьк дасть більше мільйона гривень на ремонт дороги у Липлянах
Сьогодні, 13:13
 0
На «Кромберзі» вручили «Оскар» найкращим працівникам*
Сьогодні, 12:50
 0
У двох селах на Волині горіли будинки
Сьогодні, 12:47
 0
Волинський пункт пропуску хочуть реконструювати
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8