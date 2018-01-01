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На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь

На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь
У Дніпропетровській області невідомі обікрали приватний будинок прокурора регіональної прокуратури. Серед іншого злодії вкрали і карабін.

Про це УНН повідомили в поліції.

Невідомі проникли в будинок в селі Комісарівка, коли господарі перебували на відпочинку.

З будинку злодії винесли телевізор, мікрохвильову піч та іншу побутову техніку, а також карабін Savage калібру 223, картеч, патрони до карабіна. Крім того, 20 пляшок спиртного і невелику суму грошей.

За даним фактом розпочато розслідування за ст. 185 КК України.

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Теги: крадіжка, прокурор
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