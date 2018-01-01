На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь





Про це



Невідомі проникли в будинок в селі Комісарівка, коли господарі перебували на відпочинку.



З будинку злодії винесли телевізор, мікрохвильову піч та іншу побутову техніку, а також карабін Savage калібру 223, картеч, патрони до карабіна. Крім того, 20 пляшок спиртного і невелику суму грошей.



За даним фактом розпочато розслідування за ст. 185 КК України.

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