На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь
Сьогодні, 18:06
У Дніпропетровській області невідомі обікрали приватний будинок прокурора регіональної прокуратури. Серед іншого злодії вкрали і карабін.
Про це УНН повідомили в поліції.
Невідомі проникли в будинок в селі Комісарівка, коли господарі перебували на відпочинку.
З будинку злодії винесли телевізор, мікрохвильову піч та іншу побутову техніку, а також карабін Savage калібру 223, картеч, патрони до карабіна. Крім того, 20 пляшок спиртного і невелику суму грошей.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 185 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в поліції.
Невідомі проникли в будинок в селі Комісарівка, коли господарі перебували на відпочинку.
З будинку злодії винесли телевізор, мікрохвильову піч та іншу побутову техніку, а також карабін Savage калібру 223, картеч, патрони до карабіна. Крім того, 20 пляшок спиртного і невелику суму грошей.
За даним фактом розпочато розслідування за ст. 185 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
Сьогодні, 18:26
На Дніпропетровщині обікрали будинок прокурора: винесли техніку, зброю та алкоголь
Сьогодні, 18:06
У «Промені» розпочався «Christmas Market». ФОТО*
Сьогодні, 17:42
У Луцьку автохам ледь не збив людину на переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29