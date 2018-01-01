Знайдений в Афганістані чоловік не є Ігорем Білокуровим з Волині, – експертиза. ВІДЕО

Ігор Білокуров зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії.



Кілька років тому його матір Антоніна встановила на сільському цвинтарі надгробок з його іменем, пише



У лютому 2018 року до групи українців, що подорожували Афганістаном, підійшов схожий на Ігоря чоловік.



Він сказав, що втратив пам’ять через травму. І хоча він не пам’ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.



Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.



У “Ігоря” в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.



Днями з лабораторії прийшли результати аналізів ДНК.



За результатами аналізу ДНК індекс материнства за всіма параметрами дорівнює нулю.



“Антоніно Василівно, вибачаємся, але Амрудін не є вашою дитиною”, – сказав матері ветеран Афганістану.







Нагадаємо, у квітні 2018 року учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії.Кілька років тому його матірвстановила на сільському цвинтарі надгробок з його іменем, пише ВВС Україна У лютому 2018 року до групи українців, що подорожували Афганістаном, підійшов схожий на Ігоря чоловік.Він сказав, що втратив пам’ять через травму. І хоча він не пам’ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.У “Ігоря” в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.Днями з лабораторії прийшли результати аналізів ДНК.За результатами аналізу ДНК індекс материнства за всіма параметрами дорівнює нулю.“Антоніно Василівно, вибачаємся, але Амрудін не є вашою дитиною”, – сказав матері ветеран Афганістану.Нагадаємо, у квітні 2018 року учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти, випадково знайшли українця , який 30 років тому потрапив у полон. Він пам’ятав лише, що родом з Волині

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