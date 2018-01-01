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Знайдений в Афганістані чоловік не є Ігорем Білокуровим з Волині, – експертиза. ВІДЕО

Знайдений в Афганістані чоловік не є Ігорем Білокуровим з Волині, – експертиза. ВІДЕО
Ігор Білокуров зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії.

Кілька років тому його матір Антоніна встановила на сільському цвинтарі надгробок з його іменем, пише ВВС Україна.

У лютому 2018 року до групи українців, що подорожували Афганістаном, підійшов схожий на Ігоря чоловік.

Він сказав, що втратив пам’ять через травму. І хоча він не пам’ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.

Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.

У “Ігоря” в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.

Днями з лабораторії прийшли результати аналізів ДНК.

За результатами аналізу ДНК індекс материнства за всіма параметрами дорівнює нулю.

“Антоніно Василівно, вибачаємся, але Амрудін не є вашою дитиною”, – сказав матері ветеран Афганістану.



Нагадаємо, у квітні 2018 року учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти, випадково знайшли українця, який 30 років тому потрапив у полон. Він пам’ятав лише, що родом з Волині.

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Теги: Афганістан, Ігор Білокуров, ДНК
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