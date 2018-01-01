У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО

Гіркополонківський сільський голова Ніна Симонович разом зі співачкою

У селі Гірка Полонка виступила відома українська співачкаКонцерт, який зібрав повну залу відвідувачів, відбувся учора, 21 грудня в гіркополонківському будинку культури.Відома в Україні співачка, донька народної артистки Українита дружини співакавиступила для мешканців Гіркополонківської ОТГ в межах творчого проекту «Свої», головна мета якого – пошук та допомога у розвитку народних талантів.Чималу частину пісень Тоня Матвієнко виконала під окомпанемент бандури.Особливі овації викликало у глядачів виконання пісні «Коханий». Щоправда, і на інші пісні зал реагував з неабияким захопленням, обдаровуючи співачку щедрими оплесками. Дуже зворушливо Тоня Матвієнко виконала пісню своєї мами "Квітка-душа".Під час концерту зірка зауважила, що мріє, аби над Україною нарешті було мирне небо й виконала пісню про українських воїнів. У ці хвилини весь зал слухав виконання стоячи на знак поваги до бійців, які нині боронять Україну від російського окупанта.