У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
Сьогодні, 14:04
У селі Гірка Полонка виступила відома українська співачка Антоніна Матвієнко.
Концерт, який зібрав повну залу відвідувачів, відбувся учора, 21 грудня в гіркополонківському будинку культури.
Відома в Україні співачка, донька народної артистки України Ніни Матвієнко та дружини співака Арсена Мірзояна виступила для мешканців Гіркополонківської ОТГ в межах творчого проекту «Свої», головна мета якого – пошук та допомога у розвитку народних талантів.
Чималу частину пісень Тоня Матвієнко виконала під окомпанемент бандури.
Особливі овації викликало у глядачів виконання пісні «Коханий». Щоправда, і на інші пісні зал реагував з неабияким захопленням, обдаровуючи співачку щедрими оплесками. Дуже зворушливо Тоня Матвієнко виконала пісню своєї мами "Квітка-душа".
Під час концерту зірка зауважила, що мріє, аби над Україною нарешті було мирне небо й виконала пісню про українських воїнів. У ці хвилини весь зал слухав виконання стоячи на знак поваги до бійців, які нині боронять Україну від російського окупанта.
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Концерт, який зібрав повну залу відвідувачів, відбувся учора, 21 грудня в гіркополонківському будинку культури.
Відома в Україні співачка, донька народної артистки України Ніни Матвієнко та дружини співака Арсена Мірзояна виступила для мешканців Гіркополонківської ОТГ в межах творчого проекту «Свої», головна мета якого – пошук та допомога у розвитку народних талантів.
Чималу частину пісень Тоня Матвієнко виконала під окомпанемент бандури.
Особливі овації викликало у глядачів виконання пісні «Коханий». Щоправда, і на інші пісні зал реагував з неабияким захопленням, обдаровуючи співачку щедрими оплесками. Дуже зворушливо Тоня Матвієнко виконала пісню своєї мами "Квітка-душа".
Під час концерту зірка зауважила, що мріє, аби над Україною нарешті було мирне небо й виконала пісню про українських воїнів. У ці хвилини весь зал слухав виконання стоячи на знак поваги до бійців, які нині боронять Україну від російського окупанта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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