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У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО

У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі Гірка Полонка виступила відома українська співачка Антоніна Матвієнко.

Концерт, який зібрав повну залу відвідувачів, відбувся учора, 21 грудня в гіркополонківському будинку культури.

Відома в Україні співачка, донька народної артистки України Ніни Матвієнко та дружини співака Арсена Мірзояна виступила для мешканців Гіркополонківської ОТГ в межах творчого проекту «Свої», головна мета якого – пошук та допомога у розвитку народних талантів.

Чималу частину пісень Тоня Матвієнко виконала під окомпанемент бандури.

Особливі овації викликало у глядачів виконання пісні «Коханий». Щоправда, і на інші пісні зал реагував з неабияким захопленням, обдаровуючи співачку щедрими оплесками. Дуже зворушливо Тоня Матвієнко виконала пісню своєї мами "Квітка-душа".

Під час концерту зірка зауважила, що мріє, аби над Україною нарешті було мирне небо й виконала пісню про українських воїнів. У ці хвилини весь зал слухав виконання стоячи на знак поваги до бійців, які нині боронять Україну від російського окупанта.

Гіркополонківський сільський голова Ніна Симонович разом зі співачкою
Гіркополонківський сільський голова Ніна Симонович разом зі співачкою
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО
У селі під Луцьком зібрав аншлаг концерт Тоні Матвієнко. ФОТО



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Теги: Антоніна Матвієнко, концерт, Гірка Полонка
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