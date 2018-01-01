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Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»

Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
У Луцьку пасажири маршрутки №12 змусили водія вимкнути російську «попсову» музику.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Анна Бліннікова.

"Закони законами, але Україну роблять люди.
Щойно в луцькій маршрутці 12 пасажири змусили водія вимкнути російську попсу. Ніхто з них не оперував законодавчими актами, а лише власними переконаннями. Україна там де ми, а ми － Україна!" - написала Бліннікова.

Нагадаємо, днями на сесії Волиньради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Зображення ілюстративне

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Теги: попса, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 2
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Дуже висока "культура" на цей рахунок в маршрутках "Луцьк - Київ". Старі російські низькосортні фільми і попередження типу "Ештє сємечкі с лушпайкамі".
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Відчайдухи! Не побоялись. Водій міг їх побити. Такі пики показують - звірі, а не люди.
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