Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
Сьогодні, 13:41
У Луцьку пасажири маршрутки №12 змусили водія вимкнути російську «попсову» музику.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Анна Бліннікова.
"Закони законами, але Україну роблять люди.
Щойно в луцькій маршрутці 12 пасажири змусили водія вимкнути російську попсу. Ніхто з них не оперував законодавчими актами, а лише власними переконаннями. Україна там де ми, а ми － Україна!" - написала Бліннікова.
Нагадаємо, днями на сесії Волиньради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Зображення ілюстративне
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Анна Бліннікова.
"Закони законами, але Україну роблять люди.
Щойно в луцькій маршрутці 12 пасажири змусили водія вимкнути російську попсу. Ніхто з них не оперував законодавчими актами, а лише власними переконаннями. Україна там де ми, а ми － Україна!" - написала Бліннікова.
Нагадаємо, днями на сесії Волиньради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Зображення ілюстративне
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Коментарі 2
Дуже висока "культура" на цей рахунок в маршрутках "Луцьк - Київ". Старі російські низькосортні фільми і попередження типу "Ештє сємечкі с лушпайкамі".
Відчайдухи! Не побоялись. Водій міг їх побити. Такі пики показують - звірі, а не люди.
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