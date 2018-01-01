Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»





Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Анна Бліннікова.



"Закони законами, але Україну роблять люди.

Щойно в луцькій маршрутці 12 пасажири змусили водія вимкнути російську попсу. Ніхто з них не оперував законодавчими актами, а лише власними переконаннями. Україна там де ми, а ми － Україна!" - написала Бліннікова.



Нагадаємо, днями на сесії Волиньради підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.



Зображення ілюстративне



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