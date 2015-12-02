Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
Сьогодні, 16:29
Екс-голова Ківерцівської райради Василь Хмілевський склав повноваження депутата.
Відповідне рішення депутата підтримали сьогодні, 22 грудня, під час сесійного засідання районної ради.
Під час сесії Василь Хмілевський звернувся до своїх колег. У "прощальній" промові він просив підтримати питання про складання ним повноважень, оскільки їде проживати за кордоном.
"У зв'язку з цим я не матиму можливості виконувати обов'язки депутата. Я втретє вже прошу підтримати це моє рішення. Воно мною прийняте без жодного тиску, добровільно", - додав Хмілевський.
Виконувач повноважень голови райради Тамара Чигрин подякувала йому за роботу і побажала всього доброго, де б він не був - в Україні чи за кордоном.
Нагадаємо, Василь Хмілевський був головою Ківерцівської райради, але у серпні цього року склав повноваження. Тепер же він позбавився і депутатського мандату.
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Відповідне рішення депутата підтримали сьогодні, 22 грудня, під час сесійного засідання районної ради.
Під час сесії Василь Хмілевський звернувся до своїх колег. У "прощальній" промові він просив підтримати питання про складання ним повноважень, оскільки їде проживати за кордоном.
"У зв'язку з цим я не матиму можливості виконувати обов'язки депутата. Я втретє вже прошу підтримати це моє рішення. Воно мною прийняте без жодного тиску, добровільно", - додав Хмілевський.
Виконувач повноважень голови райради Тамара Чигрин подякувала йому за роботу і побажала всього доброго, де б він не був - в Україні чи за кордоном.
Нагадаємо, Василь Хмілевський був головою Ківерцівської райради, але у серпні цього року склав повноваження. Тепер же він позбавився і депутатського мандату.
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Коментарі 2
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Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
Сьогодні, 16:29
Мєчта рядового євро хохла-
накрасти тут щоб влаштувати свою дупу там.
Без гільйотіни в цім піздеці званом державою нічого не змінити.