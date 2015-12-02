Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон

Екс-голова Ківерцівської райради Василь Хмілевський склав повноваження депутата.Відповідне рішення депутата підтримали сьогодні, 22 грудня, під час сесійного засідання районної ради.Під час сесії Василь Хмілевський звернувся до своїх колег. У "прощальній" промові він просив підтримати питання про складання ним повноважень, оскільки їде проживати за кордоном."У зв'язку з цим я не матиму можливості виконувати обов'язки депутата. Я втретє вже прошу підтримати це моє рішення. Воно мною прийняте без жодного тиску, добровільно", - додав Хмілевський.Виконувач повноважень голови райради Тамара Чигрин подякувала йому за роботу і побажала всього доброго, де б він не був - в Україні чи за кордоном.Нагадаємо, Василь Хмілевський був головою Ківерцівської райради, але. Тепер же він позбавився і депутатського мандату.