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Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон

Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
Екс-голова Ківерцівської райради Василь Хмілевський склав повноваження депутата.

Відповідне рішення депутата підтримали сьогодні, 22 грудня, під час сесійного засідання районної ради.

Під час сесії Василь Хмілевський звернувся до своїх колег. У "прощальній" промові він просив підтримати питання про складання ним повноважень, оскільки їде проживати за кордоном.

"У зв'язку з цим я не матиму можливості виконувати обов'язки депутата. Я втретє вже прошу підтримати це моє рішення. Воно мною прийняте без жодного тиску, добровільно", - додав Хмілевський.

Виконувач повноважень голови райради Тамара Чигрин подякувала йому за роботу і побажала всього доброго, де б він не був - в Україні чи за кордоном.

Нагадаємо, Василь Хмілевський був головою Ківерцівської райради, але у серпні цього року склав повноваження. Тепер же він позбавився і депутатського мандату.


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Теги: Василь Хмілевський, Ківерці, райрада
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Коментарі 2
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Настільки покращив життя ківерцівської громади шо сам втік за бугор жити.Класєка жанра..
Мєчта рядового євро хохла-
накрасти тут щоб влаштувати свою дупу там.
Без гільйотіни в цім піздеці званом державою нічого не змінити.
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Ото там дасть жару, як і в Ківерцях. Герой в шлєйках.
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