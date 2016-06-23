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У лікарню на Волині завезли потужний томограф. ФОТО

У лікарню на Волині завезли потужний томограф. ФОТО
Відтепер мешканці Ратнвіського району мають можливість пройти обстеження на сучасному обладнанні в районній лікарні, а не їхати до сусіднього райцентру.

Про це на своїй сторінці у facebook написав голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

Олександр Савченко
11 хв. ·
У Ратнівську районну лікарню завезли потужний томограф

Оглянути днями завезене обладнання завітав голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко та народний депутат України Степан Івахів сьогодні, 22 грудня 2018 року.

Ще у 2017 році Ратнівською районною державною адмністрацією був розроблений інвестиційний проект “Підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні”, який передбачає закупівлю комп'ютерного томографа. За рішенням регіональної комісії даний проект було профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Ратнівською РДА проведено закупівлю через систему “ProZorro”, за результатами якої 8 жовтня 2018 року укладено договір на постачання медичного обладнання на суму 7 мільйонів 729 тисяч гривень.

- Цей апарат необхідний для району, адже томограф є найближче — у Ковелі, та й не останньої моделі. Це мрія багатьох волинян — вчасно діагностувати важкі захворювання і у ратнівчан вона от-от здійсниться. Це обладнання оптимальне за ціною і якістю. Проте, так як кошти спецфонду ДФРР ще не надійшли, нам не вистачає близько трьох з половиною мільйонів гривень, аби за нього розрахуватися, - розповів голова обласної державної адміністрації.

Разом з тим, Олександр Савченко повідомив, аби вирішити питання оплати томографа шукатимуть кошти на бюджетній комісії. А якщо депутати не рахуватимуть за потрібне виділити кошти на необхідне медичне обладнання, облдержадміністрація звернеться до народних депутатів, аби залучити кошти так званого соцеконому. Окрім того, керівник найвищої виконавчої влади в області запевнив, що відсутність коштів не повпливає на монтаж обладнання та підготовку приміщення.

Головний лікар Ратнівської лікарні Михайло Бегаль зауважив, що це перше обладнання високого рівня, яке закупили в районі за останні роки. Томограф дозволить проводити діагностику на ранніх стадіях захворюваннь та використовувати мініінвазивні втручання", - йдеться в дописі.

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Теги: томограф, Ратне, лікарня, Савченко, Івахів
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Коментарі 1
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А дядя стьопа тут яким боком, він гроші не давав!?
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