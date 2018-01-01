Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО
Сьогодні, 03:35
Волинський краєзнавець Андрій Кленк знайшов унікальні світлини села Бужани, що на Горохівщині.
Знімки, за його словами, знаходилися в Австрії. Про це Андрій Кленк написав у Фейсбуці.
«Фотографії села Бужани, яких ви точно ще не бачили! Вони знаходяться в Австрійській національній бібліотеці. На них випадково натрапив декілька років тому, впізнав палац і церкву», – написав автор.
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Знімки, за його словами, знаходилися в Австрії. Про це Андрій Кленк написав у Фейсбуці.
«Фотографії села Бужани, яких ви точно ще не бачили! Вони знаходяться в Австрійській національній бібліотеці. На них випадково натрапив декілька років тому, впізнав палац і церкву», – написав автор.
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