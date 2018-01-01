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Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО

Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО
Волинський краєзнавець Андрій Кленк знайшов унікальні світлини села Бужани, що на Горохівщині.

Знімки, за його словами, знаходилися в Австрії. Про це Андрій Кленк написав у Фейсбуці.

«Фотографії села Бужани, яких ви точно ще не бачили! Вони знаходяться в Австрійській національній бібліотеці. На них випадково натрапив декілька років тому, впізнав палац і церкву», – написав автор.
Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО

Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО

Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО

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Теги: ретрофото, Горохів, архів
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