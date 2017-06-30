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Як проходять вибори в ОТГ на Волині

Як проходять вибори в ОТГ на Волині
На Волині триває голосування на довиборах за голів та депутатів у новостворених ОТГ.

Так, станом на 12.00, найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Привітненської ОТГ – 27% та Тростянецької ОТГ – 25%., - йдеться на сторінці "Волинь.Солідарність" у facebook.

Явка виборців на інших дільницях: Старовижівська ОТГ – 20%, Підгайцівська ОТГ – 12%, Липинська ОТГ – 13%, Гіркополонківська ОТГ – 13%, Привітненська ОТГ -, Війницька ОТГ – 11%, Ківерцівська ОТГ – 13%, Гуто-Боровенська ОТГ – 21%.

Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:
Забродівська ОТГ – 26%, Вишнівська ОТГ – 10%, Затурцівська ОТГ -12%, Цуманська ОТГ – 21%, Поромівська ОТГ – 16%, Павлівська ОТГ – 18%, Зимненська ОТГ – 19%.

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Теги: Вибори, ОТГ, Волинь
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