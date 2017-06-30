Як проходять вибори в ОТГ на Волині





Так, станом на 12.00, найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Привітненської ОТГ – 27% та Тростянецької ОТГ – 25%., - йдеться на сторінці "Волинь.Солідарність" у facebook.



Явка виборців на інших дільницях: Старовижівська ОТГ – 20%, Підгайцівська ОТГ – 12%, Липинська ОТГ – 13%, Гіркополонківська ОТГ – 13%, Привітненська ОТГ -, Війницька ОТГ – 11%, Ківерцівська ОТГ – 13%, Гуто-Боровенська ОТГ – 21%.



Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:

Забродівська ОТГ – 26%, Вишнівська ОТГ – 10%, Затурцівська ОТГ -12%, Цуманська ОТГ – 21%, Поромівська ОТГ – 16%, Павлівська ОТГ – 18%, Зимненська ОТГ – 19%.

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