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Палац у Воротневі на Волині. ФОТО

Палац у Воротневі на Волині. ФОТО
Чи знали читачі Волиньpost, що недалеко від Луцька, у селі Воротнів Луцького району Волинської області був раніше палац? Нам вдалось розшукати лише одну світлину цієї архітектурної будівлі, яка була зроблена до Першої світової війни.

Маєток у Воротневі на Волині вважався одним із найгарніших літніх резиденцій, адже його власники тут перебували переважно в літній період. Палац був оточений великим парком, вхід до якого був через в’їзну браму.

Перші згадки про село Воротнів, в архівних документах датуються XVIII століттям. Відомо, що маєток теж вже був у ХVIII столітті, проте імена його перших господарів невідомі.

В другій половині ХІХ століття Воротнівська резиденція перебувала у власності Олександра Кучинського гербу Слєповрон. Його дружиною була Йоанна Вульферсон. В подружжя було три доньки.

Палац був знищений в роки Першої світової війни. Поблизу знаходилась капличка в стилі ренесансу та бароко, воно проіснувала до 1939 року, проте її зображення не вдалось розшукати.

Найвидатнішою пам’яткою архітектури на території цього села є церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона була побудована у 1785 році на кошти поміщиці Магдалени Кучинської та подарована нею жителям села.

Тетяна Яцечко-Блаженко.

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Теги: палац, Воротнів
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