Загиблий на трансформаторній підстанції у Луцьку був поліцейським





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, що вночі 22 грудня у кол-центр «Волиньобленерго» зателефонували зі скаргою на вимкнення світла. На трансформаторну підстанцію виїхали працівники підприємства. Там вони знайшли



«Попередньо причина смерті – це ураження струмом. Однак, з метою встановлення часу та причин смерті, тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.



Загиблим виявився уродженець міста Ківерці, оперуповноважений Управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП України Микола Трокун.



На офіційній сторінці управління у



«Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати - смерті нашого колеги Миколи Трокуна. У нашій пам’яті Микола назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою та світлою людиною.



Поділяємо біль та горе втрати... Щирі співчуття рідним та близьким... Вічна і світла йому пам’ять!», - йдеться в дописі.



У загиблого залишились батьки та сестра Тетяна. Батько поліцейського – протоієрей Свято-Покровського собору, отець Юрій Трокун, а матір працює вчителькою у Ківерцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів «Ківерцівська районна гімназія».



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загиблий на трансформаторній підстанції був поліцейським.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, що вночі 22 грудня у кол-центр «Волиньобленерго» зателефонували зі скаргою на вимкнення світла. На трансформаторну підстанцію виїхали працівники підприємства. Там вони знайшли тіло чоловіка без ознак життя «Попередньо причина смерті – це ураження струмом. Однак, з метою встановлення часу та причин смерті, тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. Особу загиблого встановили . Це 22-річний чоловік, волинянин», – повідомляли в ГУНП у Волинській області.Загиблим виявився уродженець міста Ківерці, оперуповноважений Управління захисту економіки у Волинській області ДЗЕ НП УкраїниНа офіційній сторінці управління у facebook колеги загиблого висловили співчуття рідним Миколи Трокуна.«Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати - смерті нашого колеги Миколи Трокуна. У нашій пам’яті Микола назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою та світлою людиною.Поділяємо біль та горе втрати... Щирі співчуття рідним та близьким... Вічна і світла йому пам’ять!», - йдеться в дописі.У загиблого залишились батьки та сестра. Батько поліцейського – протоієрей Свято-Покровського собору, отець, а матір працює вчителькою у Ківерцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів «Ківерцівська районна гімназія».Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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