Стало відомо, хто очолить Гуто-Боровенську ОТГ
Сьогодні, 00:52
Виборці Гуто-Боровенської ОТГ обрали голову. Ним став представник «Солідарності» Михайло Оліферчук.
61% населення громади висловили йому свою підтримку, - йдеться на офіційному сайті Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Біографічна довідка:
Михайло Іванович Оліферчук народився 1 січня 1966 року в селі Боровне Камінь-Каширського району в родині колгоспників. Після закінчення школи навчався у Луцькому професійно-технічному училищі № 1, де отримав спеціальність оператора автоматичних ліній верстатів та установок.
З 1984 по 1986 роки проходив строкову службу в армії. Вищу освіту здобув у Києві, закінчив агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії. За фахом працював у колгоспі, а пізніше – в КСП «Стохід».
У 2001 році вперше обраний на посаду Боровненського сільського голови. З того часу вже 4 рази поспіль громада незмінно довіряє йому крісло очільника сільської ради.
Одружений. Дружина Оліферчук Людмила Григорівна — завідувач ФАПу в селі Боровне. Подружжя має 3 дітей.
Учасник АТО. Був мобілізований в 2014 році. Проходив службу в 51-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ на території Луганської та Донецької областей (в тому числі – під Іловайськом).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
61% населення громади висловили йому свою підтримку, - йдеться на офіційному сайті Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Біографічна довідка:
Михайло Іванович Оліферчук народився 1 січня 1966 року в селі Боровне Камінь-Каширського району в родині колгоспників. Після закінчення школи навчався у Луцькому професійно-технічному училищі № 1, де отримав спеціальність оператора автоматичних ліній верстатів та установок.
З 1984 по 1986 роки проходив строкову службу в армії. Вищу освіту здобув у Києві, закінчив агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії. За фахом працював у колгоспі, а пізніше – в КСП «Стохід».
У 2001 році вперше обраний на посаду Боровненського сільського голови. З того часу вже 4 рази поспіль громада незмінно довіряє йому крісло очільника сільської ради.
Одружений. Дружина Оліферчук Людмила Григорівна — завідувач ФАПу в селі Боровне. Подружжя має 3 дітей.
Учасник АТО. Був мобілізований в 2014 році. Проходив службу в 51-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ на території Луганської та Донецької областей (в тому числі – під Іловайськом).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінку покусали бродячі пси
Сьогодні, 01:19
Стало відомо, хто очолить Гуто-Боровенську ОТГ
Сьогодні, 00:52
Волинські патрульні здійснили мрію сина загиблого Героя. ФОТО
Сьогодні, 00:46
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перші результати виборів: назвали, хто очолить дві громади на Волині
23 грудень, 23:15