Стало відомо, хто очолить Гуто-Боровенську ОТГ

Михайло Оліферчук.



61% населення громади висловили йому свою підтримку, - йдеться на офіційному



Біографічна довідка:



Михайло Іванович Оліферчук народився 1 січня 1966 року в селі Боровне Камінь-Каширського району в родині колгоспників. Після закінчення школи навчався у Луцькому професійно-технічному училищі № 1, де отримав спеціальність оператора автоматичних ліній верстатів та установок.



З 1984 по 1986 роки проходив строкову службу в армії. Вищу освіту здобув у Києві, закінчив агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії. За фахом працював у колгоспі, а пізніше – в КСП «Стохід».



У 2001 році вперше обраний на посаду Боровненського сільського голови. З того часу вже 4 рази поспіль громада незмінно довіряє йому крісло очільника сільської ради.



Одружений. Дружина Оліферчук Людмила Григорівна — завідувач ФАПу в селі Боровне. Подружжя має 3 дітей.



Учасник АТО. Був мобілізований в 2014 році. Проходив службу в 51-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ на території Луганської та Донецької областей (в тому числі – під Іловайськом).



Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

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