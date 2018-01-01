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Стало відомо, хто очолить Гуто-Боровенську ОТГ

Стало відомо, хто очолить Гуто-Боровенську ОТГ
Виборці Гуто-Боровенської ОТГ обрали голову. Ним став представник «Солідарності» Михайло Оліферчук.

61% населення громади висловили йому свою підтримку, - йдеться на офіційному сайті Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Біографічна довідка:

Михайло Іванович Оліферчук народився 1 січня 1966 року в селі Боровне Камінь-Каширського району в родині колгоспників. Після закінчення школи навчався у Луцькому професійно-технічному училищі № 1, де отримав спеціальність оператора автоматичних ліній верстатів та установок.

З 1984 по 1986 роки проходив строкову службу в армії. Вищу освіту здобув у Києві, закінчив агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії. За фахом працював у колгоспі, а пізніше – в КСП «Стохід».

У 2001 році вперше обраний на посаду Боровненського сільського голови. З того часу вже 4 рази поспіль громада незмінно довіряє йому крісло очільника сільської ради.

Одружений. Дружина Оліферчук Людмила Григорівна — завідувач ФАПу в селі Боровне. Подружжя має 3 дітей.

Учасник АТО. Був мобілізований в 2014 році. Проходив службу в 51-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ на території Луганської та Донецької областей (в тому числі – під Іловайськом).

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

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Теги: вибори, ОТГ, результати, Михайло Оліферчук
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