У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



У ДТП постраждали автомобілі Mazda та Daewoo.



За їх словами, аварія сталася у понеділок, 24 грудня, о 08:50.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місці події працює патрульна поліція.



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