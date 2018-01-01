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У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сталась аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

У ДТП постраждали автомобілі Mazda та Daewoo.

За їх словами, аварія сталася у понеділок, 24 грудня, о 08:50.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

На місці події працює патрульна поліція.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Рівненська
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