У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У Луцьку на вулиці Рівненській сталась аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У ДТП постраждали автомобілі Mazda та Daewoo.
За їх словами, аварія сталася у понеділок, 24 грудня, о 08:50.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У ДТП постраждали автомобілі Mazda та Daewoo.
За їх словами, аварія сталася у понеділок, 24 грудня, о 08:50.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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