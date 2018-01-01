вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Посадили за ґрати винуватця кривавої аварії у Луцьку

Посадили за ґрати винуватця кривавої аварії у Луцьку
Минулоріч у кінці листопада на перетині вулиць Ковельської і Набережної у Луцьку сталася жахлива аварія, в якій постраждали 5 людей, серед яких – дитина. Днями суд виніс вирок винуватцеві страшної аварії.

Вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Під час аварії водій автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації зіткнувся з Daewoo. Як стверджував сам водій Mercedes, він мав намір загальмувати, але гальма нібито не спрацювали. На місце події приїхало декілька карет швидкої допомоги та поліцейські.

На місце події приїхали і рятувальники. Оскільки були підозри щодо можливого вибуху автомобіля, з нього зрізали клеми. Декілька людей госпіталізували до лікарні.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аварія в Луцьку: рятувальники зрізали клеми через загрозу вибуху

Із матеріалів справи відомо, що інформація про те, що гальма не спрацювали, не знайшла підтвердження, автомобіль був технічно справним.

Водій автомобіля Daewoo розповів суду, що він рухався з Ковельської на Набережну. На зелене світло світлофору почав рушати, різко побачив світло збоку, і відразу тиснув на гальма. Далі ж відбувся удар, від чого він на деякий час втратив свідомість. Прокинувся від крику дитини і почав допомагати витягувати дитину з автівки.
Через аварію водій Daewoo пошкодив шию. Йому поставили імпланти, тож він тепер має інвалідність.

Травмувалися в аварії і пасажири Daewoo, серед яких – дитина.

Зрештою, зваживши на всі матеріали справи, суд вирішив призначити винуватцеві аварії покарання у виді позбавлення волі 3 роки з позбавлення права керування транспортними засобами на 2 роки. До того ж, він має виплатити 50 тисяч гривень моральної шкоди потерпілому та 30 тисяч – потерпілій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Устилузі» вилучили заборонені ліки
Сьогодні, 11:25
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Посадили за ґрати винуватця кривавої аварії у Луцьку
Сьогодні, 11:12
На волинській автостанції побили та пограбували львів'янина
Сьогодні, 10:48
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
22 листопад, 16:16
Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне» Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне»
19 жовтень, 08:51
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
18 серпень, 23:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
П'яний водій стукнув авто і втік: пильна лучанка «здала» винуватця поліції
Сьогодні, 11:40
 0
Свято наближається: у Луцьку прикрасили тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
На «Устилузі» вилучили заборонені ліки
Сьогодні, 11:25
 0
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8