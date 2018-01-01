Посадили за ґрати винуватця кривавої аварії у Луцьку

Минулоріч у кінці листопада на перетині вулиць Ковельської і Набережної у Луцьку сталася жахлива аварія, в якій постраждали 5 людей, серед яких – дитина. Днями суд виніс вирок винуватцеві страшної аварії.Вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Під час аварії водій автомобіля Mercedes на іноземній реєстрації зіткнувся з Daewoo. Як стверджував сам водій Mercedes, він мав намір загальмувати, але гальма нібито не спрацювали. На місце події приїхало декілька карет швидкої допомоги та поліцейські.На місце події приїхали і рятувальники. Оскільки були підозри щодо можливого вибуху автомобіля, з нього зрізали клеми. Декілька людей госпіталізували до лікарні.Із матеріалів справи відомо, що інформація про те, що гальма не спрацювали, не знайшла підтвердження, автомобіль був технічно справним.Водій автомобіля Daewoo розповів суду, що він рухався з Ковельської на Набережну. На зелене світло світлофору почав рушати, різко побачив світло збоку, і відразу тиснув на гальма. Далі ж відбувся удар, від чого він на деякий час втратив свідомість. Прокинувся від крику дитини і почав допомагати витягувати дитину з автівки.Через аварію водій Daewoo пошкодив шию. Йому поставили імпланти, тож він тепер має інвалідність.Травмувалися в аварії і пасажири Daewoo, серед яких – дитина.Зрештою, зваживши на всі матеріали справи, суд вирішив призначити винуватцеві аварії покарання у виді позбавлення волі 3 роки з позбавлення права керування транспортними засобами на 2 роки. До того ж, він має виплатити 50 тисяч гривень моральної шкоди потерпілому та 30 тисяч – потерпілій.