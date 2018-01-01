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Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років

Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
У червні цього року на Маневиччині сталася трагедія – 66-річний чоловік у селі Матейки зарізав свого сина, встромивши йому ніж у груди.

Днями закінчився судовий розгляд цієї справи й вбивця отримав 7 років тюрми.

Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

На момент трагедії обоє чоловіків були п’яні. Під час сварки з сином батько дістав з-під подушки кухонний ніж, який тримав там саме для залякування інших, накинувся на сина й встромив гостре лезо ножа йому у груди.

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Після цього син ще встиг вибігти на вулицю, де і помер. Після приїзду поліції пенсіонер просив пробачення, попросив дати йому час одягнутися і поїхав з дільничним. У скоєному розкаявся.

Суд визнав його винним та призначив покарання – 7 років тюрми.

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Теги: вбивство, смерть, Волинь, кримінал
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