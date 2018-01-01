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17 ножових поранень: в Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку

17 ножових поранень: в Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку
У російському Тольятті знайшли вбитою 16-річну віце-чемпіонку Росії з плавання Сафію Аскарову.

Віце-чемпіонку Росії з плавання серед юніорів 16-річну Сафію Аскарову знайшли вбитою у Тольятті.

Про це повідомляє російське видання КП.

23 грудня дівчина пішла в магазин і не повернулася додому. Тіло Аскарової виявили на пустирі біля прокуратури з ознаками насильницької смерті — колоті-різані рани шиї та тулуба. Всього спортсменці було завдано 17 ножових ударів.

Знаряддя вбивства знайшли на місці. Вбивця зняв з Сафії усі прикраси, також пропав мобільний телефон.

Також повідомляється, що підозрюваного одразу затримали. Ним виявився 16-річний знайомий Аскарової, мешканець Тольятті. В результаті сварки молодий чоловік завдав декілька ножових поранень, від яких дівчина померла на місці.

Сафія отримала звання майстра спорту з плавання. У 2017 році на внутрішньому чемпіонаті серед юніорів завоювала срібло змагань.

Раніше 15-річна російська спортсменка з панкратіону Ірина Рибнікова загинула від струму у своїй ванній.

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Теги: Росія, вбивство, дівчина
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