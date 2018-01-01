17 ножових поранень: в Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку
Сьогодні, 19:36
У російському Тольятті знайшли вбитою 16-річну віце-чемпіонку Росії з плавання Сафію Аскарову.
Віце-чемпіонку Росії з плавання серед юніорів 16-річну Сафію Аскарову знайшли вбитою у Тольятті.
Про це повідомляє російське видання КП.
23 грудня дівчина пішла в магазин і не повернулася додому. Тіло Аскарової виявили на пустирі біля прокуратури з ознаками насильницької смерті — колоті-різані рани шиї та тулуба. Всього спортсменці було завдано 17 ножових ударів.
Знаряддя вбивства знайшли на місці. Вбивця зняв з Сафії усі прикраси, також пропав мобільний телефон.
Також повідомляється, що підозрюваного одразу затримали. Ним виявився 16-річний знайомий Аскарової, мешканець Тольятті. В результаті сварки молодий чоловік завдав декілька ножових поранень, від яких дівчина померла на місці.
Сафія отримала звання майстра спорту з плавання. У 2017 році на внутрішньому чемпіонаті серед юніорів завоювала срібло змагань.
Раніше 15-річна російська спортсменка з панкратіону Ірина Рибнікова загинула від струму у своїй ванній.
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Віце-чемпіонку Росії з плавання серед юніорів 16-річну Сафію Аскарову знайшли вбитою у Тольятті.
Про це повідомляє російське видання КП.
23 грудня дівчина пішла в магазин і не повернулася додому. Тіло Аскарової виявили на пустирі біля прокуратури з ознаками насильницької смерті — колоті-різані рани шиї та тулуба. Всього спортсменці було завдано 17 ножових ударів.
Знаряддя вбивства знайшли на місці. Вбивця зняв з Сафії усі прикраси, також пропав мобільний телефон.
Також повідомляється, що підозрюваного одразу затримали. Ним виявився 16-річний знайомий Аскарової, мешканець Тольятті. В результаті сварки молодий чоловік завдав декілька ножових поранень, від яких дівчина померла на місці.
Сафія отримала звання майстра спорту з плавання. У 2017 році на внутрішньому чемпіонаті серед юніорів завоювала срібло змагань.
Раніше 15-річна російська спортсменка з панкратіону Ірина Рибнікова загинула від струму у своїй ванній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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