17 ножових поранень: в Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку

Сафію Аскарову.



Віце-чемпіонку Росії з плавання серед юніорів 16-річну Сафію Аскарову знайшли вбитою у Тольятті.



Про це повідомляє російське видання



23 грудня дівчина пішла в магазин і не повернулася додому. Тіло Аскарової виявили на пустирі біля прокуратури з ознаками насильницької смерті — колоті-різані рани шиї та тулуба. Всього спортсменці було завдано 17 ножових ударів.



Знаряддя вбивства знайшли на місці. Вбивця зняв з Сафії усі прикраси, також пропав мобільний телефон.



Також повідомляється, що підозрюваного одразу затримали. Ним виявився 16-річний знайомий Аскарової, мешканець Тольятті. В результаті сварки молодий чоловік завдав декілька ножових поранень, від яких дівчина померла на місці.



Сафія отримала звання майстра спорту з плавання. У 2017 році на внутрішньому чемпіонаті серед юніорів завоювала срібло змагань.



Раніше 15-річна російська спортсменка з панкратіону Ірина Рибнікова загинула від струму у своїй ванній.

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