Ковельський район на столітніх листівках. ФОТО

Місто Ковель

Місто Ковель

Місто Ковель

Місто Ковель

Місто Ковель

Місто Ковель

Місто Ковель

Село Свидники Ковельського району

Село Свидники Ковельського району

Село Свидники Ковельського району

На одному із форумів вдалось розшукати цікаві листівки та фото часів Першої світової війни, які ще не публікувались у волинських інтернет-ресурсах. Усі кадри датуються 1916 роком. Місцезнаходження на світлинах місто Ковель та село Свидники Ковельського району Волинської області.Листівки є цікавим з точки зору дослідження воєнної історії краю, адже на ним можна побачити військових, озброєння тих часів. Окрім того є цінними панорами міста Ковеля, його забудови вулиць та будинків тих часів, адже вони дозволяють побачити волинське місто, яким воно було 100 років тому.Джерело фото: http://historia-nieznana.blogspot.com