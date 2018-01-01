Ковельський район на столітніх листівках. ФОТО
Сьогодні, 08:33
На одному із форумів вдалось розшукати цікаві листівки та фото часів Першої світової війни, які ще не публікувались у волинських інтернет-ресурсах. Усі кадри датуються 1916 роком. Місцезнаходження на світлинах місто Ковель та село Свидники Ковельського району Волинської області.
Листівки є цікавим з точки зору дослідження воєнної історії краю, адже на ним можна побачити військових, озброєння тих часів. Окрім того є цінними панорами міста Ковеля, його забудови вулиць та будинків тих часів, адже вони дозволяють побачити волинське місто, яким воно було 100 років тому.
Джерело фото: http://historia-nieznana.blogspot.com
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Листівки є цікавим з точки зору дослідження воєнної історії краю, адже на ним можна побачити військових, озброєння тих часів. Окрім того є цінними панорами міста Ковеля, його забудови вулиць та будинків тих часів, адже вони дозволяють побачити волинське місто, яким воно було 100 років тому.
Джерело фото: http://historia-nieznana.blogspot.com
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Сьогодні, 09:00
Волинянин, який збив пішохода, залишився без покарання
Сьогодні, 08:49
Ковельський район на столітніх листівках. ФОТО
Сьогодні, 08:33
На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами
Сьогодні, 08:12
Сьогодні в Україні припиняє свою дію воєнний стан
Сьогодні, 07:26