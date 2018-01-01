Поблизу Ковеля горів автобус: подробиці інциденту
Сьогодні, 10:46
На трасі «Ковель-Київ» загорівся двоповерховий пасажирський автобус «Неоплан».
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, пожежа сталася у ніч на 25 грудня.
До місця події направили два автомобілі 4-ї ДПРЧ Управління ДСНС у Волинській області, пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони села Радошин. Автобус прямував за маршрутом «Київ-Варшава», на момент виникнення пожежі всередині перебувало 10 людей (7 пасажирів та троє осіб екіпажу).
Люди самостійно залишили транспортний засіб до прибуття вогнеборців. Для гасіння полум'я рятувальники застосували спеціальні пожежні водяні стволи з використанням піноутворювача. Горіння ліквідували о 4:02.
Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Вогнем знищено внутрішнє облицювання автобусу, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв і пасажирів. Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, пожежа сталася у ніч на 25 грудня.
До місця події направили два автомобілі 4-ї ДПРЧ Управління ДСНС у Волинській області, пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони села Радошин. Автобус прямував за маршрутом «Київ-Варшава», на момент виникнення пожежі всередині перебувало 10 людей (7 пасажирів та троє осіб екіпажу).
Люди самостійно залишили транспортний засіб до прибуття вогнеборців. Для гасіння полум'я рятувальники застосували спеціальні пожежні водяні стволи з використанням піноутворювача. Горіння ліквідували о 4:02.
Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Вогнем знищено внутрішнє облицювання автобусу, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв і пасажирів. Причина пожежі встановлюється.
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