Поблизу Ковеля горів автобус: подробиці інциденту





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Нагадаємо, пожежа сталася у ніч на 25 грудня.



До місця події направили два автомобілі 4-ї ДПРЧ Управління ДСНС у Волинській області, пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони села Радошин. Автобус прямував за маршрутом «Київ-Варшава», на момент виникнення пожежі всередині перебувало 10 людей (7 пасажирів та троє осіб екіпажу).



Люди самостійно залишили транспортний засіб до прибуття вогнеборців. Для гасіння полум'я рятувальники застосували спеціальні пожежні водяні стволи з використанням піноутворювача. Горіння ліквідували о 4:02.



Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Вогнем знищено внутрішнє облицювання автобусу, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв і пасажирів. Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Ковель-Київ» загорівся двоповерховий пасажирський автобус «Неоплан».Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Нагадаємо,До місця події направили два автомобілі 4-ї ДПРЧ Управління ДСНС у Волинській області, пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони села Радошин. Автобус прямував за маршрутом «Київ-Варшава», на момент виникнення пожежі всередині перебувало 10 людей (7 пасажирів та троє осіб екіпажу).Люди самостійно залишили транспортний засіб до прибуття вогнеборців. Для гасіння полум'я рятувальники застосували спеціальні пожежні водяні стволи з використанням піноутворювача. Горіння ліквідували о 4:02.Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Вогнем знищено внутрішнє облицювання автобусу, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв і пасажирів. Причина пожежі встановлюється.

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