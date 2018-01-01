Ми працювали, поки «Батьківщина» імітувала роботу, – голова волинської «Солідарності» про впевнену перемогу на виборах

На Волині партія БПП «Солідарність» випередила своїх найближчих опонентів на виборах депутатів та голів громад – «Батьківщину» та «УКРОП».Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час прес-конференції.Голова Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність»нагадав, що, яке розпочало активну роботу з громадою.«Люди загорілися роботою і активізували свою діяльність. Ми об’їздили усі райони неодноразово. По-друге, величезну роль зіграли Ради регіонального розвитку, ініційовані головою Волинської ОДА, де були присутні 90 % голів ОТГ, активні депутати. На цих радах ми опрацювали стратегію розвитку громад, роз’яснили всім як ми будемо працювати, процедуру, на конкретних прикладах показали роботу. Відповідно, наші кандидати змогли доступно це донести до виборців. Люди нам повірили», - розповів Іван Мирка.Він зауважив, що попри це продовжуються певні політичні маніпуляції щодо результатів виборів.«Ці вибори стали можливими завдяки реалізованій реформі децентралізації. Усі бачили, хто її проштовхував, і хто її гальмував, хто розводив зраду. Завдяки Петру Порошенку всі без винятку партії змогли взяти участь у виборах.На щастя, на Волині маніпулювати результатами досить важко, адже тут «Солідарність» отримала вдвічі більше голосів, аніж «Батьківщина» і «УКРОП». Попередні вибори у громадах були виборами вподобань, а тут люди голосували за конкретну роботу, конкретні здобутки», – наголосив Мирка.повідомив, що на виборах 23 грудня «Солідарність» отримала 102 мандати, тоді як «УКРОП» - 45, БЮТ – 43, що навіть більше, аніж удвічі. Такі високі результати призвели до ряду непідтверджених звинувачень «Солідарності» від опонентів, каже Григоренко.«Різні політики з різних партій звинувачують нас у підкупі, підтасовках та іншому. Але насправді відбулося те, що БЮТ та «УКРОП» дуже відстали, а деякі партії фактично взагалі зникли з політичної карти Волинської області, провівши по 1, 2 чи 0 депутатів. Якщо був підкуп, як кажуть наші опоненти, то як ми програли у Війницькій ОТГ, де був наш сильний кандидат? Ми значно менше провели депутатів у Привітненській громаді. Ці приклади говорять про те, що немає тотальної нашої перемоги, а, отже, це була чесна боротьба команд», – відзначив Сергій Григоренко.Політик навів декілька фактів, які свідчать про те, що підкупу виборців «Солідарністю» не було:«Батьківщині» треба перед Києвом виправдання і з неофіційних джерел, які є в моєму розпорядженні, відомо, що і під керівником волинської «Батьківщини», і під першим заступникомвже досить давно хитаються партійні крісла. Київський офіс партії дав їм ці вибори, як один з останніх шансів довести свою важливість. Вибори вони з тріском провалили.«Батьківщина» чи не найголосніше кричить про фальсифікації і підкуп, але, наприклад, у Гіркій Полонці їх кандидатнабрав 0 голосів,– 2 голоси, у Гуто-Боровенській ОТГвід «Батьківщини» отримав 1 голос, у Тростянецькій ОТГ– 1 голос,– 2 голоси, у Липинській ОТГ– 2 голоси. Підгайцівська ОТГ –– 0 голосів тощо. Це говорить про те, що ми працювали, а «Батьківщина» імітувала роботу. Тому нехай шукають причини поразки у собі, а не звинувачують нас».Заступник голови Волинської обласної територіальної організації партії БПП «Солідарність» наголосив, що на виборах 23 грудня волиняни не повірили партії «УКРОП», яка діє методом роздачі подарунків та нібито благодійних акцій, «Батьківщині», яка на чолі з Юлією Тимошенко намагалася максимально загальмувати реформу децентралізації, а повірили БПП, бо, наприклад, цьогоріч громади отримали мільярд гривень на розвиток.Окрім того, за його словами, ці дві партії провалили вибори, адже «почали знущатися з сусідніми до Луцька селами».«Коли до владу в Луцьку до влади прийшли «Батьківщина» і «УКРОП», вони почали знущатися з сіл. Вони почали створювати перешкоди з вивозу сміття в Підгайцівській сільраді, заборонили їздити центром Луцька маршрутці №251, стали тиснути на Прилуцького сільського голову, не давали підключення до каналізації Гіркій Полонці. Коли вони стали владою, вони показали своє справжнє відношення. Вони не говорять з позиції рівності, як «Солідарність», а ведуть мову з позиції «я суверен, а ти мій васал», - повідомив Григоренко.Своєю чергою, спостерігачі від «Солідарності» передала правоохоронцям дві заяви стосовно порушень на виборах іншими політичними партіями. Зокрема, у Гіркій Полонці зафіксували втручання у роботу виборчої комісії, ау Facebook.