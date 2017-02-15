Справа Каті Литкіної: на суд не прийшли 4 свідки
Сьогодні, 16:37
26-го грудня у Ковельському міськрайонному суді, розглядаючи справу вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної, судді продовжили повторний огляд доказів.
Нагадаємо, що докази розглядають повторно, оскільки об’єднали два кримінальні провадження, - пише Буг.
На суд викликали 4-ох свідків, які підлягають допиту. Проте жоден із них у судове засідання не з’явився.
Двоє з них – студенти, відсутність яких пояснюють тим, що зараз вони здають сесії у своїх навчальних закладах.
Нагадаємо, що родина вбитої Каті Литкіної не припиняє шукати свідків злочину.
Як зазначалося, дідусь одного з обвинувачених не зміг прибути через хворобу.
Невідомі причини відсутності ще одного свідка, який на момент скоєння злочину перебував у родинних зв’язках з обвинуваченим і на той час працював у правоохоронних органах. Представник обвинуваченого повідомила, що зараз він знаходиться в Дніпропетровську. Конкретних причин, через які свідок не приїхав на суд, з’ясовано не було.
Судді також продовжили повторно розглядати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої Литкіної, заслухавши частину аудіозаписів телефонних розмов матері обвинувачуваного, здійснених під час проведення негласної слідчої дії.
У присутності спеціаліста Бендовського показали частину відновлених фотографій Катерини Литкіної, що були видалені з карти пам’яті, яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивстві дівчини.
Нагадаємо, що експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі.
Чергові судові засідання у справі вбивства Катерини Литкіної відбудуться 3-го і 4-го січня.
Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.
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Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні затримали у Словенії.
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Нагадаємо, що докази розглядають повторно, оскільки об’єднали два кримінальні провадження, - пише Буг.
На суд викликали 4-ох свідків, які підлягають допиту. Проте жоден із них у судове засідання не з’явився.
Двоє з них – студенти, відсутність яких пояснюють тим, що зараз вони здають сесії у своїх навчальних закладах.
Нагадаємо, що родина вбитої Каті Литкіної не припиняє шукати свідків злочину.
Як зазначалося, дідусь одного з обвинувачених не зміг прибути через хворобу.
Невідомі причини відсутності ще одного свідка, який на момент скоєння злочину перебував у родинних зв’язках з обвинуваченим і на той час працював у правоохоронних органах. Представник обвинуваченого повідомила, що зараз він знаходиться в Дніпропетровську. Конкретних причин, через які свідок не приїхав на суд, з’ясовано не було.
Судді також продовжили повторно розглядати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої Литкіної, заслухавши частину аудіозаписів телефонних розмов матері обвинувачуваного, здійснених під час проведення негласної слідчої дії.
У присутності спеціаліста Бендовського показали частину відновлених фотографій Катерини Литкіної, що були видалені з карти пам’яті, яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивстві дівчини.
Нагадаємо, що експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі.
Чергові судові засідання у справі вбивства Катерини Литкіної відбудуться 3-го і 4-го січня.
Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хлопець Каті Литкіної розповів нові деталі у справі
Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні затримали у Словенії.
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