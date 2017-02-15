Справа Каті Литкіної: на суд не прийшли 4 свідки

Катерини Литкіної, судді продовжили повторний огляд доказів.



Нагадаємо, що докази розглядають повторно, оскільки об’єднали два кримінальні провадження, - пише



На суд викликали 4-ох свідків, які підлягають допиту. Проте жоден із них у судове засідання не з’явився.



Двоє з них – студенти, відсутність яких пояснюють тим, що зараз вони здають сесії у своїх навчальних закладах.



Нагадаємо, що родина вбитої Каті Литкіної не припиняє шукати свідків злочину.



Як зазначалося, дідусь одного з обвинувачених не зміг прибути через хворобу.



Невідомі причини відсутності ще одного свідка, який на момент скоєння злочину перебував у родинних зв’язках з обвинуваченим і на той час працював у правоохоронних органах. Представник обвинуваченого повідомила, що зараз він знаходиться в Дніпропетровську. Конкретних причин, через які свідок не приїхав на суд, з’ясовано не було.



Судді також продовжили повторно розглядати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої Литкіної, заслухавши частину аудіозаписів телефонних розмов матері обвинувачуваного, здійснених під час проведення негласної слідчої дії.



У присутності спеціаліста Бендовського показали частину відновлених фотографій Катерини Литкіної, що були видалені з карти пам’яті, яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивстві дівчини.



Нагадаємо, що експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі.



Чергові судові засідання у справі вбивства Катерини Литкіної відбудуться 3-го і 4-го січня.



Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську,



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Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го грудня у Ковельському міськрайонному суді, розглядаючи справу вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська, судді продовжили повторний огляд доказів.Нагадаємо, що докази розглядають повторно, оскільки об’єднали два кримінальні провадження, - пише Буг На суд викликали 4-ох свідків, які підлягають допиту. Проте жоден із них у судове засідання не з’явився.Двоє з них – студенти, відсутність яких пояснюють тим, що зараз вони здають сесії у своїх навчальних закладах.Нагадаємо, що родина вбитої Каті Литкіної не припиняє шукати свідків злочину.Як зазначалося, дідусь одного з обвинувачених не зміг прибути через хворобу.Невідомі причини відсутності ще одного свідка, який на момент скоєння злочину перебував у родинних зв’язках з обвинуваченим і на той час працював у правоохоронних органах. Представник обвинуваченого повідомила, що зараз він знаходиться в Дніпропетровську. Конкретних причин, через які свідок не приїхав на суд, з’ясовано не було.Судді також продовжили повторно розглядати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої Литкіної, заслухавши частину аудіозаписів телефонних розмов матері обвинувачуваного, здійснених під час проведення негласної слідчої дії.У присутності спеціаліста Бендовського показали частину відновлених фотографій Катерини Литкіної, що були видалені з карти пам’яті, яку знайшли в телефоні обвинувачуваного у вбивстві дівчини.Нагадаємо, що експерти відновили фото з флешки, які не потрапили в соціальні мережі.Чергові судові засідання у справі вбивства Катерини Литкіної відбудуться 3-го і 4-го січня.Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних -та, якого у січні затримали у Словенії

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