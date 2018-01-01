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Померла жінка, яку на Волині збив бус

Померла жінка, яку на Волині збив бус
Жінка, яку збив бус у Володимирі-Волинському, померла.

Інформаційному агентству ВолиньPost інцидент прокоментували у прес-службі волинських патрульних.

Так, 26 грудня екіпаж отримав повідомлення про ДТП з потерпілими у Володимирі-Волинському, яка сталася на вулиці Луцькій 123а.

"Було встановлено, що водій т/з Mercedes-benz Sprinter 1992 р.н здійснила наїзд на пішохода, жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої.

Нагадаємо, трагедія сталася ввечері у Володимирі-Волинському.

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Теги: ДТП, смерть
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Коментарі 1
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Жінка лежала якраз на пішохідному переході.
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