Померла жінка, яку на Волині збив бус





Інформаційному агентству ВолиньPost інцидент прокоментували у прес-службі волинських патрульних.



Так, 26 грудня екіпаж отримав повідомлення про ДТП з потерпілими у Володимирі-Волинському, яка сталася на вулиці Луцькій 123а.



"Було встановлено, що водій т/з Mercedes-benz Sprinter 1992 р.н здійснила наїзд на пішохода, жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - йдеться у повідомленні.



Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої.



Нагадаємо, трагедія сталася ввечері у Володимирі-Волинському.

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