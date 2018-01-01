Померла жінка, яку на Волині збив бус
Сьогодні, 20:12
Жінка, яку збив бус у Володимирі-Волинському, померла.
Інформаційному агентству ВолиньPost інцидент прокоментували у прес-службі волинських патрульних.
Так, 26 грудня екіпаж отримав повідомлення про ДТП з потерпілими у Володимирі-Волинському, яка сталася на вулиці Луцькій 123а.
"Було встановлено, що водій т/з Mercedes-benz Sprinter 1992 р.н здійснила наїзд на пішохода, жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої.
Нагадаємо, трагедія сталася ввечері у Володимирі-Волинському.
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Інформаційному агентству ВолиньPost інцидент прокоментували у прес-службі волинських патрульних.
Так, 26 грудня екіпаж отримав повідомлення про ДТП з потерпілими у Володимирі-Волинському, яка сталася на вулиці Луцькій 123а.
"Було встановлено, що водій т/з Mercedes-benz Sprinter 1992 р.н здійснила наїзд на пішохода, жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої.
Нагадаємо, трагедія сталася ввечері у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Жінка лежала якраз на пішохідному переході.
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