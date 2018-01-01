Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років

Ранкова гімнастика на березі р. Горинь, 1930-ті роки

Змагання з тенісу в Луцьку, 1935 р.

Тенісні змагання в Луцьку, 1935 р.

Тенісні змагання в Луцьку, 1935 р.

Футболісти з міста Рівного, 1933 р.

Учасники змагань із велосипедного спорту на Волині

Учасник змагань із велосипедного спорту на Волині

Учасники Райду Волинського, автомобільних перегонів, Луцьк

Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавою підбіркою світлин із Волині на спортивну тематику. Як виявилось, волиняни не були байдужі до спорту і 90 років тому. На Волині відбувалось багато різноманітних спортивних змагань, які мали на меті популяризувати серед населення здоровий спосіб життя.На представлених світлинах можемо побачити учасників змагань із футболу, тенісу та велосипедного спорту, які відбувались на Волині, зокрема, в нашому місті в міжвоєнний період.Цікавою сторінкою тогочасної історії є проведення на Волині автомобільних перегонів, про що вжеФото: audiovis.nac.gov.pl