Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років
Сьогодні, 08:49
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавою підбіркою світлин із Волині на спортивну тематику. Як виявилось, волиняни не були байдужі до спорту і 90 років тому. На Волині відбувалось багато різноманітних спортивних змагань, які мали на меті популяризувати серед населення здоровий спосіб життя.
На представлених світлинах можемо побачити учасників змагань із футболу, тенісу та велосипедного спорту, які відбувались на Волині, зокрема, в нашому місті в міжвоєнний період.
Цікавою сторінкою тогочасної історії є проведення на Волині автомобільних перегонів, про що вже писали на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost.
Фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На представлених світлинах можемо побачити учасників змагань із футболу, тенісу та велосипедного спорту, які відбувались на Волині, зокрема, в нашому місті в міжвоєнний період.
Цікавою сторінкою тогочасної історії є проведення на Волині автомобільних перегонів, про що вже писали на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost.
Фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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