Садочки та школи на Волині 90 років тому: ретросвітлини

Учні бурси в Олиці, 1932 р.

Дитячий садочок в Луцьку, 1932 р.

Відкриття садочку в Ковелі, 1931 р.

Літній табір в Клевані (Рівненщина), 1936 р.

Учні луцької гімназії Т.Костюшко

Учні початкової школи в Здолбунові (Рівненщина)

Літній табір в Сарнах (Рівненщина)

До уваги читачівнові ретро світлини із життя наймолодших волинян. На представлених кадрах можна побачити, як виглядали садочки, школи та літні табори 90 років тому. Звичайно, що мова йде про умови, в яких навчались діти, які проживали в містах та містечках тодішнього воєводства. В селах ситуація була гірша.Варто відзначити, що в міжвоєнний період в привілейованому становищі були польські школи, на жаль, українських шкіл було менше, в зв’язку із політикою полонізації, проте вони існували.Цікавість представляють також світлини літніх таборів, які облаштовувались для дітей, як бачимо із фото такі табори були в Клевані та Сарнах (Рівненщина).Зверніть увагу на фото дитячого садочка із Луцьку, це був спеціальний садочок для дітей працівників одного із луцьких банків.Про українську гімназію на Волині можна прочитати в попереднійФото: audiovis.nac.gov.pl