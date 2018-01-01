Садочки та школи на Волині 90 років тому: ретросвітлини
Сьогодні, 09:48
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost нові ретро світлини із життя наймолодших волинян. На представлених кадрах можна побачити, як виглядали садочки, школи та літні табори 90 років тому. Звичайно, що мова йде про умови, в яких навчались діти, які проживали в містах та містечках тодішнього воєводства. В селах ситуація була гірша.
Варто відзначити, що в міжвоєнний період в привілейованому становищі були польські школи, на жаль, українських шкіл було менше, в зв’язку із політикою полонізації, проте вони існували.
Цікавість представляють також світлини літніх таборів, які облаштовувались для дітей, як бачимо із фото такі табори були в Клевані та Сарнах (Рівненщина).
Зверніть увагу на фото дитячого садочка із Луцьку, це був спеціальний садочок для дітей працівників одного із луцьких банків.
Про українську гімназію на Волині можна прочитати в попередній публікації «Луцька українська гімназія: фото та історія».
Фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Варто відзначити, що в міжвоєнний період в привілейованому становищі були польські школи, на жаль, українських шкіл було менше, в зв’язку із політикою полонізації, проте вони існували.
Цікавість представляють також світлини літніх таборів, які облаштовувались для дітей, як бачимо із фото такі табори були в Клевані та Сарнах (Рівненщина).
Зверніть увагу на фото дитячого садочка із Луцьку, це був спеціальний садочок для дітей працівників одного із луцьких банків.
Про українську гімназію на Волині можна прочитати в попередній публікації «Луцька українська гімназія: фото та історія».
Фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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