У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Так, за інформацією, чоловіка збили на "зебрі", що біля пр. Волі, 11.



На місці працює поліція, постраждалого госпіталізували.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції Волинської області повідомили, що "водій автомобіля Nisan kubistar керуючи по пр. Волі не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість, не був уважним та наїхав на пішохода, що переходив дорогу на пішохідному переході".



Потерпілому - 24 роки, його госпіталізувала 8 бригада ЕМД у Луцьку міську клінічну лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі чоловіка збило авто.Про цеповідомили очевидці.Так, за інформацією, чоловіка збили на "зебрі", що біля пр. Волі, 11.На місці працює поліція, постраждалого госпіталізували.У коментаріу патрульній поліції Волинської області повідомили, що "водій автомобіля Nisan kubistar керуючи по пр. Волі не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість, не був уважним та наїхав на пішохода, що переходив дорогу на пішохідному переході".Потерпілому - 24 роки, його госпіталізувала 8 бригада ЕМД у Луцьку міську клінічну лікарню.

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