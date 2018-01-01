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У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО

У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі чоловіка збило авто.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Так, за інформацією, чоловіка збили на "зебрі", що біля пр. Волі, 11.

На місці працює поліція, постраждалого госпіталізували.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції Волинської області повідомили, що "водій автомобіля Nisan kubistar керуючи по пр. Волі не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість, не був уважним та наїхав на пішохода, що переходив дорогу на пішохідному переході".

Потерпілому - 24 роки, його госпіталізувала 8 бригада ЕМД у Луцьку міську клінічну лікарню.

У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО
У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО
У центрі Луцька на «зебрі» збили чоловіка. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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ви що там репортери? дауни? це навіть не ця машина збила що на фото , я там був коли це сталось , АЛОО
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