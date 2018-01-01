Біля перехрестя в Луцьку – аварія за участю маршрутки





Аварія трапилась увечері сьогодні, 27 грудня, приблизно о 20:30.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Маршрутка № 24 зіткнулась з автомобілем білого кольору.



На місці події працює патрульна поліція.



Подробиці аварії – згодом.

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