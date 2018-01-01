Біля перехрестя в Луцьку – аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 21:08
У Луцьку, біля перехрестя вулиць Ковельської та Шевченка, сталась автопригода за участю маршрутки.
Аварія трапилась увечері сьогодні, 27 грудня, приблизно о 20:30.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Маршрутка № 24 зіткнулась з автомобілем білого кольору.
На місці події працює патрульна поліція.
Подробиці аварії – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилась увечері сьогодні, 27 грудня, приблизно о 20:30.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Маршрутка № 24 зіткнулась з автомобілем білого кольору.
На місці події працює патрульна поліція.
Подробиці аварії – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двом луцьким гімназіям подарували інтерактивні панелі. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Біля перехрестя в Луцьку – аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 21:08
Кому і на скільки підвищать пенсії з 1-го січня
Сьогодні, 20:19
Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей
Сьогодні, 20:00